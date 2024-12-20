В Пермском крае идет вузовский этап Десятой Интеллектуальной Олимпиады Приволжья

Posted 20 декабря, 11:57
Published 20 декабря, 11:57
Modified 20 декабря, 11:59
Updated 20 декабря, 11:59
Десятая, юбилейная Олимпиада предусматривает 7 соревновательных направлений: «Пилотирование беспилотных летательных аппаратов», «Программирование беспилотных летательных аппаратов» «Робототехника», «Конкурс инженерных команд», «Интеллектуальная игра „Что? Где? Когда?“», «Управленческие поединки» и «Парламентские дебаты».
Каждое из направлений позволяет участникам проверить знания и практические навыки, а также развить надпрофессиональные компетенции, такие как работа в команде, ораторское искусство, кроме того, стрессоустойчивость и навыки быстрого принятия решений.
Соревновательные направления соответствуют параметрам региональной государственной программы научно-технологического развития Пермского края, а также образовательным и научно-технологическим направлениям межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в части развития кадрового потенциала региона для приоритетных отраслей экономики и достижения технологического лидерства.
В 2024–2025 гг. региональным оператором Олимпиады в Прикамье является Пермский государственный гуманитарно педагогический университет. На вуз возложена серьезная задача вовлечь как можно большее число заинтересованных студентов на территории Пермского края. Поэтому в университете действует постоянная «горячая линия» для желающих принять участие в отборочных мероприятиях.
На данный момент в образовательных учреждениях состоялся частичный отбор студентов по направлениям: «Конкурс инженерных команд», «Робототехника», «Программирование БАС», «Пилотирование БАС», «Что? Где? Когда?», в январе — феврале 2025 года предстоит отбор по направлениям — «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты».
С февраля по март 2025 года пройдут отборочные конкурсы регионального этапа, а уже в апреле 2025 года межвузовская команда отправится на финальный окружной этап в Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. В ходе окружного этапа организационное сопровождение и наставничество будет осуществлять Дирекция межвузовского кампуса «Будущее Пармы».
Информация:
Для участия в Олимпиаде допускаются:
— студенты (бакалавры, магистры, обучающиеся на специалитете) дневных отделений ВУЗов, получающие первое высшее образование очно;
— студенты 3−4 курсов учреждений среднего профессионального образования; расположенных на территории регионов Приволжского федерального округа в возрасте до 30 лет, получающих образование в период проведения внутривузовского и регионального этапов Олимпиады.
Желающие принять участие в Олимпиаде могут обратиться к региональному координатору — в центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. Фридмана» в Пермском педагогическом.
Кроме того, на региональные состязания приглашаются и заинтересованные зрители, болельщики, которые могут не только поддержать свою команду, но и познакомиться с самыми актуальными формами научно-инновационной деятельности!