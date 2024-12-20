В Пермском крае идет вузовский этап Десятой Интеллектуальной Олимпиады Приволжья

С февраля по март 2025 года пройдут отборочные конкурсы регионального этапа, а уже в апреле 2025 года межвузовская команда отправится на финальный окружной этап в Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. В ходе окружного этапа организационное сопровождение и наставничество будет осуществлять Дирекция межвузовского кампуса «Будущее Пармы».