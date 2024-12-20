Под Пермью бульдозером закапывают мусор под снег. Фото

Posted 20 декабря, 13:38
Published 20 декабря, 13:38
Modified 20 декабря, 15:21
Updated 20 декабря, 15:21
В Пермском округе с прошлого года в районе поворота на Мокино, в 6 км от Перми, формируется свалка бытового и строительного мусора. Об этом нам сообщают читатели.
На фото видны прикрытые снегом части упаковки: коробки и пенопласт, обломки досок. Их бульдозер загребает прямо в лог. «Не стесняясь вываливают машинами, а потом просто сгребают всё в лог!» — пишет автор фото.
Properm.ru отправили запрос в администрацию Пермского муниципального округа.
В октябре природоохранная прокуратура нашла нарушения при проведении мероприятий по ликвидации свалок отходов на территории городских лесов Перми.
Во время проверки было установлено, что на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества Пермского городского лесничества свалки отходов ликвидированы не полностью, отмечено скопление твердых коммунальных отходов, наличие мусора вдоль пешеходных дорожек.