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Posted 20 декабря, 13:38

Published 20 декабря, 13:38

Modified 20 декабря, 15:21

Updated 20 декабря, 15:21

Около Перми обнаружилась большая несанкционированная свалка

Под Пермью бульдозером закапывают мусор под снег. Фото

20 декабря 2024, 13:38

Около Перми обнаружилась большая несанкционированная свалка

Сваленную в поле упаковку техника сгребает в лог.

В Пермском округе с прошлого года в районе поворота на Мокино, в 6 км от Перми, формируется свалка бытового и строительного мусора. Об этом нам сообщают читатели.

На фото видны прикрытые снегом части упаковки: коробки и пенопласт, обломки досок. Их бульдозер загребает прямо в лог. «Не стесняясь вываливают машинами, а потом просто сгребают всё в лог!» — пишет автор фото.

Properm.ru отправили запрос в администрацию Пермского муниципального округа.

В октябре природоохранная прокуратура нашла нарушения при проведении мероприятий по ликвидации свалок отходов на территории городских лесов Перми.

Во время проверки было установлено, что на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества Пермского городского лесничества свалки отходов ликвидированы не полностью, отмечено скопление твердых коммунальных отходов, наличие мусора вдоль пешеходных дорожек.

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#Происшествия#Пермь#Свалка#Несанкционированная свалка#Свалка мусора
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