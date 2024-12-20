В Прикамье простились с младшим сержантом Сирином Дусаковым, погибшим на СВО

Posted 20 декабря, 03:57
Published 20 декабря, 03:57
Modified 20 декабря, 03:59
Updated 20 декабря, 03:59
В селе Новый Ашап простились с 46-летним младшим сержантом Сирином Дусаковым, погибшим на СВО на территории Украины. Мужчина погиб еще в октябре, сообщает Администрация Бардымского муниципального округа.
Сирин Дусаков родился в 1978 году, закончил Новоашапскую основную школу, затем — Пермский нефтяной техникум. После ушел в армию, служил в Морской пехоте. После армии закончил Тюменский нефтяной университет.
Мужчина работал в Пермской нефтяной базе инженером-технологом. В августе этого года он подписал контракт для прохождения военной службы. Во время службы получил удостоверение «Ветеран боевых действий». Погиб 23 октября. У него остались супруга, дочь и сын.