В выходные в Прикамье обещают потепление и снегопады

Posted 20 декабря, 15:49
Published 20 декабря, 15:49
Modified 20 декабря, 15:51
Updated 20 декабря, 15:51
Потепление, сопровождающееся снегопадами, ожидается в выходные в Пермском крае. Такой прогноз публикует региональный ЦГМС.
Синоптики прогнозируют, что 21 декабря, в субботу, в Пермском крае будет ещё достаточно холодно: столбик термометра будет держаться на уровне -14…-9°С, а в Перми будет около -10°С. На севере и востоке Прикамья температура опустится ниже — до -20…-15°С.
Днём 21 декабря начнётся активное потепление и воздух в крае прогреется до -7…-2°С, а в Перми — до -3°С. С ростом температуры начнутся снегопады. Сильный снег пройдёт в нескольких округах края — Чердынском, Красновишерском, Александровском, Кизеловском, Губахинском, Гремячинском, Лысьвенском, Горнозаводском, Лысьвенском, Кунгурском и других. В Перми пройдёт небольшой снег, переходящий в мокрый.
Во второй половине дня ожидаются замерзающие осадки, приводящие к формированию гололёда на открытых поверхностях. 22 декабря установится 5…0°С, в Перми -2…0°С. Ожидается небольшой мокрый снег и замерзающий дождь.