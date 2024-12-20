properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 15:49

Published 20 декабря, 15:49

Modified 20 декабря, 15:51

Updated 20 декабря, 15:51

Воздух в Пермском крае в выходные, 21 и 22 декабря может прогреться до -7…-2°С

В выходные в Прикамье обещают потепление и снегопады

20 декабря 2024, 15:49
Фото: properm.ru.

Воздух в Пермском крае в выходные, 21 и 22 декабря может прогреться до -7…-2°С

Воздух прогреется до -7…-2°С, а в Перми — до -3°С.

Потепление, сопровождающееся снегопадами, ожидается в выходные в Пермском крае. Такой прогноз публикует региональный ЦГМС.

Синоптики прогнозируют, что 21 декабря, в субботу, в Пермском крае будет ещё достаточно холодно: столбик термометра будет держаться на уровне -14…-9°С, а в Перми будет около -10°С. На севере и востоке Прикамья температура опустится ниже — до -20…-15°С.

Днём 21 декабря начнётся активное потепление и воздух в крае прогреется до -7…-2°С, а в Перми — до -3°С. С ростом температуры начнутся снегопады. Сильный снег пройдёт в нескольких округах края — Чердынском, Красновишерском, Александровском, Кизеловском, Губахинском, Гремячинском, Лысьвенском, Горнозаводском, Лысьвенском, Кунгурском и других. В Перми пройдёт небольшой снег, переходящий в мокрый.

Во второй половине дня ожидаются замерзающие осадки, приводящие к формированию гололёда на открытых поверхностях. 22 декабря установится 5…0°С, в Перми -2…0°С. Ожидается небольшой мокрый снег и замерзающий дождь.

Читайте также:
Завершена операция по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239»Экстренная служба предупреждает пермяков о сильном снеге и гололедицеСегодня Пермский край накроет мощный снегопад
#Происшествия#Пермь#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика