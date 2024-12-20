В выходные в Прикамье обещают потепление и снегопады

Синоптики прогнозируют, что 21 декабря, в субботу, в Пермском крае будет ещё достаточно холодно: столбик термометра будет держаться на уровне -14…-9°С, а в Перми будет около -10°С. На севере и востоке Прикамья температура опустится ниже — до -20…-15°С.