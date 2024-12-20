properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 08:58

Published 20 декабря, 08:58

Modified 20 декабря, 09:01

Updated 20 декабря, 09:01

Структура «Ингрупп» предложила установить зону КРТ на участке Центрального рынка

Власти поддержали предложение об установке зоны КРТ на участке Центрального рынка

20 декабря 2024, 08:58
Фото: Минимущества Пермского края.

Структура «Ингрупп» предложила установить зону КРТ на участке Центрального рынка

Помимо жилых домов, здесь построят детский сад и трехуровневую подземную парковку.

Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела предложение ООО «Специализированный застройщик „Уно“» (входит в строительную группу «Ингрупп») об установке зоны комплексного развития территории (КРТ) на участке Центрального рынка в Перми. Земельный участок ограничен ул. Эпроновской, шоссе Космонавтов и Баковым переулком. Его площадь составляет 1,47 га, пишет издание «Новый компаньон».

Структура «Ингрупп» ранее заключила договор с краевыми властями. Девелопер планирует разместить здесь жилые дома переменной этажности, коммерческие объекты, детский сад на 75 мест и трехуровневую подземную парковку, а также создать сквозные пешеходные маршруты. Кроме того, застройщик займется реконструкцией улично-дорожной сети. ООО «СЗ „Уно“» попросило исключить территорию из зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. В итоге комиссия по ПЗЗ поддержала заявления компании.

Этим летом стало известно, что проект «Ингрупп» вдохновлен горой Колпаки, находящейся в Пермском крае. Перед новым ЖК будут расположены площадь и общественные пространства.

Читайте также:
В Минстрое сообщили, кто победил в торгах на право КРТ на улице КуйбышеваТюменский застройщик хочет оформить товарный знак «Тихий Компрос»«Актерский дом» с богатой историей все же снесут ради развязки у Центрального рынка
#Недвижимость#Общество#Пермь#Цкр#Центральный рынок#КРТ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика