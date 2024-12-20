Власти поддержали предложение об установке зоны КРТ на участке Центрального рынка

Posted 20 декабря, 08:58
Published 20 декабря, 08:58
Modified 20 декабря, 09:01
Updated 20 декабря, 09:01
Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела предложение ООО «Специализированный застройщик „Уно“» (входит в строительную группу «Ингрупп») об установке зоны комплексного развития территории (КРТ) на участке Центрального рынка в Перми. Земельный участок ограничен ул. Эпроновской, шоссе Космонавтов и Баковым переулком. Его площадь составляет 1,47 га, пишет издание «Новый компаньон».
Структура «Ингрупп» ранее заключила договор с краевыми властями. Девелопер планирует разместить здесь жилые дома переменной этажности, коммерческие объекты, детский сад на 75 мест и трехуровневую подземную парковку, а также создать сквозные пешеходные маршруты. Кроме того, застройщик займется реконструкцией улично-дорожной сети. ООО «СЗ „Уно“» попросило исключить территорию из зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. В итоге комиссия по ПЗЗ поддержала заявления компании.
Этим летом стало известно, что проект «Ингрупп» вдохновлен горой Колпаки, находящейся в Пермском крае. Перед новым ЖК будут расположены площадь и общественные пространства.