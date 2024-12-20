Власти поддержали предложение об установке зоны КРТ на участке Центрального рынка

Структура «Ингрупп» ранее заключила договор с краевыми властями. Девелопер планирует разместить здесь жилые дома переменной этажности, коммерческие объекты, детский сад на 75 мест и трехуровневую подземную парковку, а также создать сквозные пешеходные маршруты. Кроме того, застройщик займется реконструкцией улично-дорожной сети. ООО «СЗ „Уно“» попросило исключить территорию из зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. В итоге комиссия по ПЗЗ поддержала заявления компании.