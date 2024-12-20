Выброшенная из окна пермячка пришла в сознание

Posted 20 декабря, 11:38
Published 20 декабря, 11:38
Modified 20 декабря, 11:42
Updated 20 декабря, 11:42
Пермячка, которую скинул с балкона парень в Гамово, пришла в сознание. По данным издания 59.RU, девушка находится в тяжелом состоянии и продолжает получать необходимое лечение в отделении анестезиологии-реанимации.
За жизнь пациентки сражалась команда медиков разных профилей — от травматологов до рентгенологов. Чудом не пострадали внутренние органы девушки при падении.
Страшное событие произошло ночью 16 декабря. Тогда появилось видео, на котором парень выталкивает из окна девушку, а затем прыгает вниз сам. Молодой человек скончался от полученных травм.