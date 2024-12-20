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Posted 20 декабря, 11:38

Published 20 декабря, 11:38

Modified 20 декабря, 11:42

Updated 20 декабря, 11:42

Девушка, которую парень скинул с балкона в Гамово, пришла в сознание.

Выброшенная из окна пермячка пришла в сознание

20 декабря 2024, 11:38

Девушка, которую парень скинул с балкона в Гамово, пришла в сознание.

За жизнь девушки несколько дней боролись медики.

Пермячка, которую скинул с балкона парень в Гамово, пришла в сознание. По данным издания 59.RU, девушка находится в тяжелом состоянии и продолжает получать необходимое лечение в отделении анестезиологии-реанимации.

За жизнь пациентки сражалась команда медиков разных профилей — от травматологов до рентгенологов. Чудом не пострадали внутренние органы девушки при падении.

Страшное событие произошло ночью 16 декабря. Тогда появилось видео, на котором парень выталкивает из окна девушку, а затем прыгает вниз сам. Молодой человек скончался от полученных травм.

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#Происшествия#Пермь#Смерть#Медики#Гамово#Реанимация
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