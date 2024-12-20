Выехал на встречку и погиб. В Краснокамском районе утром произошла смертельная авария

Posted 20 декабря, 07:01
Published 20 декабря, 07:01
Modified 20 декабря, 07:04
Updated 20 декабря, 07:04
В Краснокамском городском округе несколько часов назад случилось смертельное ДТП.
По информации Госавтоинспекции Пермского края, около 07:35 по дороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» со стороны Нытвы за рулем автомобиля Nissan ехал 39-летний мужчина. На 1 058 километре водитель по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes под управлением 48-летнего мужчины.
В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб. По факту ДТП полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента. В пресс-службе региональной ГАИ просят водителей соблюдать правила дорожного движения, соблюдать безопасную дистанцию между машинами, а также не совершать рискованных маневров.