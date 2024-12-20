Выехал на встречку и погиб. В Краснокамском районе утром произошла смертельная авария

По информации Госавтоинспекции Пермского края, около 07:35 по дороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» со стороны Нытвы за рулем автомобиля Nissan ехал 39-летний мужчина. На 1 058 километре водитель по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes под управлением 48-летнего мужчины.