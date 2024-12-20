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Posted 20 декабря, 07:01

Published 20 декабря, 07:01

Modified 20 декабря, 07:04

Updated 20 декабря, 07:04

В Краснокамском районе рано утром 20 декабря водитель выехал на встречку и погиб

Выехал на встречку и погиб. В Краснокамском районе утром произошла смертельная авария

20 декабря 2024, 07:01
Фото: скриншот видео пресс-службы Госавтоинспекции Пермского края.

В Краснокамском районе рано утром 20 декабря водитель выехал на встречку и погиб

Сюжет
Дтп
Причина такого опасного маневра пока не установлена.

В Краснокамском городском округе несколько часов назад случилось смертельное ДТП.

По информации Госавтоинспекции Пермского края, около 07:35 по дороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» со стороны Нытвы за рулем автомобиля Nissan ехал 39-летний мужчина. На 1 058 километре водитель по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes под управлением 48-летнего мужчины.

В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб. По факту ДТП полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента. В пресс-службе региональной ГАИ просят водителей соблюдать правила дорожного движения, соблюдать безопасную дистанцию между машинами, а также не совершать рискованных маневров.

Фото: скриншот видео пресс-службы Госавтоинспекции Пермского края
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