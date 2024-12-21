Актер из Прикамья снялся в фантастической комедии о загробном мире

Posted 21 декабря, 08:45
Published 21 декабря, 08:45
Modified 21 декабря, 08:45
Updated 21 декабря, 08:45
Актер из Пермского края Роберт Юсупов исполнил одну из ролей в комедии «Дорогая, я больше не перезвоню». Премьера фильма в российских кинотеатрах состоится 6 марта 2025 года. Как зовут персонажа Роберта и какую роль он играет в развитии сюжета, дистрибьютор ООО «НМГ Кинопрокат» и сервис «Кинопоиск» не сообщают.
В центре внимания фантастической комедии — молодой рекламщик Даня, живущий в Москве. Он много работает, пытается все успеть, но счастливым его это не делает. Даня мечтает о будущем, когда он наконец заработает достаточно, чтобы жить в особняке на берегу моря с красоткой из соцсетей. Внезапно главный герой впадает в кому и оказывается в загробном мире, где есть только два рейса — в ад или рай. Даня надеется попасть в мир живых, но пока что проводит время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».
Режиссер и автор сценария картины Александр Фомин. Главные роли исполняют Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев и другие.
Роберт Юсупов родился в Прикамье в 1995 году. Его рост составляет всего 138 см. По данным портала kino-teatr.ru, малой родиной молодого человека является ЗАТО Звездный. Ранее актер снимался в нескольких кинопроектах, например, в роли Гмура в фантастической сказке «Огниво» (6+) и Лесовичка в сериале «Последний участок " (18+).