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Posted 21 декабря, 08:45

Published 21 декабря, 08:45

Modified 21 декабря, 08:45

Updated 21 декабря, 08:45

кадр из фильма

Актер из Прикамья снялся в фантастической комедии о загробном мире

21 декабря 2024, 08:45
Фото: Кинопоиск. кадр из фильма

Актер из Пермского края снялся в комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»

Премьера на большом экране состоится в начале марта.

Актер из Пермского края Роберт Юсупов исполнил одну из ролей в комедии «Дорогая, я больше не перезвоню». Премьера фильма в российских кинотеатрах состоится 6 марта 2025 года. Как зовут персонажа Роберта и какую роль он играет в развитии сюжета, дистрибьютор ООО «НМГ Кинопрокат» и сервис «Кинопоиск» не сообщают.

В центре внимания фантастической комедии — молодой рекламщик Даня, живущий в Москве. Он много работает, пытается все успеть, но счастливым его это не делает. Даня мечтает о будущем, когда он наконец заработает достаточно, чтобы жить в особняке на берегу моря с красоткой из соцсетей. Внезапно главный герой впадает в кому и оказывается в загробном мире, где есть только два рейса — в ад или рай. Даня надеется попасть в мир живых, но пока что проводит время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».

Режиссер и автор сценария картины Александр Фомин. Главные роли исполняют Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев и другие.

Видео: Кинопоиск. кадр из фильма

Роберт Юсупов родился в Прикамье в 1995 году. Его рост составляет всего 138 см. По данным портала kino-teatr.ru, малой родиной молодого человека является ЗАТО Звездный. Ранее актер снимался в нескольких кинопроектах, например, в роли Гмура в фантастической сказке «Огниво» (6+) и Лесовичка в сериале «Последний участок " (18+).

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#Видео#Общество#Пермь#Кино#Актер#Комедия
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