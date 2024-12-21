Актер из Прикамья снялся в фантастической комедии о загробном мире

В центре внимания фантастической комедии — молодой рекламщик Даня, живущий в Москве. Он много работает, пытается все успеть, но счастливым его это не делает. Даня мечтает о будущем, когда он наконец заработает достаточно, чтобы жить в особняке на берегу моря с красоткой из соцсетей. Внезапно главный герой впадает в кому и оказывается в загробном мире, где есть только два рейса — в ад или рай. Даня надеется попасть в мир живых, но пока что проводит время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».