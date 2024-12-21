Беспилотники атаковали элитный ЖК в Казани

Украинский беспилотник сегодня рано утром, 21 декабря, влетел в многоэтажный дом в элитном жилом комплексе «Лазурные небеса» в Казани. В итоге вспыхнул сильный пожар на одном из верхних этажей, на месте работают экстренные службы пишет Telegram-канал Baza. По информации издания, люди эвакуируются по лестницам — лифты в небоскребе не работают. По неофициальным данным очевидцев, зафиксировано две атаки БПЛА.