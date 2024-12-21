Беспилотники атаковали элитный ЖК в Казани

Posted 21 декабря, 06:17
Published 21 декабря, 06:17
Modified 21 декабря, 06:19
Updated 21 декабря, 06:19
Украинский беспилотник сегодня рано утром, 21 декабря, влетел в многоэтажный дом в элитном жилом комплексе «Лазурные небеса» в Казани. В итоге вспыхнул сильный пожар на одном из верхних этажей, на месте работают экстренные службы пишет Telegram-канал Baza. По информации издания, люди эвакуируются по лестницам — лифты в небоскребе не работают. По неофициальным данным очевидцев, зафиксировано две атаки БПЛА.
Данных о пострадавших пока нет. В Минобороны России подтвердили атаку дрона — около 07:50 по московскому времени беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Республики Татарстан с помощью дежурных средств ПВО. Издание inkazan.ru пишет, что главе региона Рустаму Минниханову регулярно докладывают обстановку. Кроме того, к месту инцидента выехал премьер-министр правительства Татарстана Алексей Песошин.
В мае аэропорты Нижнекамска и Казани уже закрывались из-за угрозы атаки БПЛА. На данный момент информации о приостановке работы аэровокзалов нет.