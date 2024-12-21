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Posted 21 декабря, 11:26

Published 21 декабря, 11:26

Modified 23 декабря, 04:38

Updated 23 декабря, 04:38

Деды Морозы и Снегурочки устроили забег в пермском парке Горького

Деды Морозы и Снегурочки устроили забег в парке Горького. Посмотрите, как это было!

21 декабря 2024, 11:26
Фото: Кирилл Козлов. properm.ru.

Деды Морозы и Снегурочки устроили забег в пермском парке Горького

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Победителям традиционного зимнего забега вручили дипломы и подарки.

Сегодня в полдень парк имени Горького в Перми заполнился шумом детских голосов и атмосферой праздника. А еще здесь стало много Дедов Морозов и Снегурочек, готовых участвовать в традиционном зимнем забеге! Мероприятие проходило на главной площади, у ротонды.

Фото: Кирилл Козлов. properm.ru

Чтобы принять участие в соревнованиях, пермякам нужно было заранее пройти регистрацию, а также перевоплотиться в сказочного волшебника или его внучку. Строгих требований никто не выдвигал — достаточно было надеть колпак, парик или кокошник и прийти в отличном настроении.

Фото: Кирилл Козлов. properm.ru

А самые маленькие Деды Морозы и Снегурочки показывали всем свои украшенные санки и коляски в специальном конкурсе на оригинальный и креативный декор. Среди участников праздника были разыграны дипломы и подарочные карты на катание на аттракционах парка Горького.

Фото: Кирилл Козлов. properm.ru

После веселых соревнований организаторы вручили подарки участникам благотворительной акции «Ёлка желаний» и провели танцевальный флэшмоб. Забег организует администрация парка Горького и благотворительный фонд «Я помогаю детям!».

Фото: Кирилл Козлов. properm.ru
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