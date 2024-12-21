Деды Морозы и Снегурочки устроили забег в парке Горького. Посмотрите, как это было!

Чтобы принять участие в соревнованиях, пермякам нужно было заранее пройти регистрацию, а также перевоплотиться в сказочного волшебника или его внучку. Строгих требований никто не выдвигал — достаточно было надеть колпак, парик или кокошник и прийти в отличном настроении.