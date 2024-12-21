Для пермяков открылся первый в городе магазин премиального российского бренда

В IDOL продается женская и мужская одежа, обувь и аксессуары. В основе ассортимента — костюмы, платья, трикотажные вещи, джинсы и верхняя одежда. Изделия созданы из шерсти мериноса, кашемира, денима и натуральной кожи ручной работы. Бренд называет источниками вдохновения своих коллекций динамичный образ жизни и дух больших городов. В пресс-службе владельца ТРЦ «Планета», компании MALLTECH, сообщают, что магазин IDOL находится на первом этаже, его площадь — 371 кв. м.