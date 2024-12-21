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Posted 21 декабря, 05:20

Published 21 декабря, 05:20

Modified 21 декабря, 05:20

Updated 21 декабря, 05:20

В пятницу открылся первый в Перми магазин премиального бренда IDOL

Для пермяков открылся первый в городе магазин премиального российского бренда

21 декабря 2024, 05:20
Фото: пресс-служба MALLTECH.

В пятницу открылся первый в Перми магазин премиального бренда IDOL

Источниками вдохновения бренда называют дух больших городов.

В Перми в пятницу, 20 декабря, начал работать магазин премиального российского бренда IDOL. Это первый магазин бренда в городе, он открылся в ТРЦ «Планета».

В IDOL продается женская и мужская одежа, обувь и аксессуары. В основе ассортимента — костюмы, платья, трикотажные вещи, джинсы и верхняя одежда. Изделия созданы из шерсти мериноса, кашемира, денима и натуральной кожи ручной работы. Бренд называет источниками вдохновения своих коллекций динамичный образ жизни и дух больших городов. В пресс-службе владельца ТРЦ «Планета», компании MALLTECH, сообщают, что магазин IDOL находится на первом этаже, его площадь — 371 кв. м.

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#Общество#Экономика#Пермь#Трц#Магазин#ТРЦ Планета
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