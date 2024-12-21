Доктор медицинских наук рассказал о пользе главного новогоднего фрукта

Однако перебарщивать с употреблением в пищу любимого фрукта не стоит. Максимально допустимое количество мандаринов в день — 4-5 штук для взрослого человека, говорит Алексей Березников. Чрезмерное увлечение поеданием мандаринов может привести ко вздутию живота, диарее, раздражению слизистой оболочки желудка или аллергии. С осторожностью следует есть цитрусы людям, которые страдают язвой, панкреатитом или гастритом.