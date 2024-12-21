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Posted 21 декабря, 10:19

Published 21 декабря, 10:19

Modified 21 декабря, 10:19

Updated 21 декабря, 10:19

Доктор медицинских наук рассказал, сколько мандаринов можно съедать в день

Доктор медицинских наук рассказал о пользе главного новогоднего фрукта

21 декабря 2024, 10:19
Фото: ideogram.ai.

Доктор медицинских наук рассказал, сколько мандаринов можно съедать в день

Сюжет
Хэппи нью еар
Эксперт объяснил, в чем состоится польза цитруса и кому нужно есть его с осторожностью.

Мандарины для большинства жителей Пермского края и всей России стали символом новогодних праздников. Они не только вкусны, но и полезны для человеческого организма.

В мандаринах содержатся витамины C, A, B6 и E, которые полезны для укрепления иммунитета, здоровья глаз, нервной системы и кожи. Эти цитрусовые являются источником антиоксидантов, помогающих защитить клетки от повреждений и замедлить старение, рассказал заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ, доктор медицинских наук Алексей Березников изданию Газета.Ru.

Мандарины содержат клетчатку, калий и магний, которые необходимы для хорошего пищеварения и работы сердца. В составе фруктов есть фитонутриенты лимонен и гесперидин, помогающие снизить воспаления и улучшить кровообращение. В кожуре данных цитрусовых содержатся эфирные масла, успокаивающие нервную систему и улучшающие настроение.

Однако перебарщивать с употреблением в пищу любимого фрукта не стоит. Максимально допустимое количество мандаринов в день — 4-5 штук для взрослого человека, говорит Алексей Березников. Чрезмерное увлечение поеданием мандаринов может привести ко вздутию живота, диарее, раздражению слизистой оболочки желудка или аллергии. С осторожностью следует есть цитрусы людям, которые страдают язвой, панкреатитом или гастритом.

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#Здоровье#Общество#Хэппи нью еар#Новый год#Еда#Фрукты
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