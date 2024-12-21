Ефимов: В Южнопортовом районе Москвы реорганизуют участок в рамках программы КРТ

Posted 21 декабря, 11:19
Published 21 декабря, 11:19
Modified 21 декабря, 11:19
Updated 21 декабря, 11:19
Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) и предусматривает создание нового пространства на юго-востоке города, пишет mos.ru. Площадь участка, подлежащего редевелопменту, составляет 0,44 га. На этой площадке планируют построить жилье для целей реновации и других нужд Москвы. На развитие площадки предусмотрено финансирование в размере более пяти миллиардов рублей.
Ефимов уточнил, что реорганизации подлежит участок, расположенный на улице Симоновский Вал, в пешей доступности от метро «Пролетарская».
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на этой территории построят 18 610 квадратных метров жилья. На первом этаже жилкомплекса планируют разместить торговые точки, кафе, сервисные мастерские. На прилегающей территории оборудуют зоны для отдыха и занятий спортом. Также на участке построят дороги. Новое пространство войдет в район с уже сложившейся общественной инфраструктурой.
Жилье для целей реновации строят в столице на месте сноса домов, которые были расселены. Кроме этого, новые МКД возводят на специально отведенных участках и на площадках, подлежащих редевелопменту по программе КРТ.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что по программе реновации в Южнопортовом районе возведут МКД, где площадь квартир в совокупности составит 11 300 квадратных метров. Это значит, что жилье получат порядка 400 москвичей. Они смогут заселиться в новые квартиры сразу, поскольку передаваться жилые помещения будут с готовой улучшенной отделкой.
В рамках программы КРТ в столице возводят новые жилкомплексы на неэффективно используемых участках и территориях бывших промышленных зон. Наряду с комфортным жильем здесь строят дороги и возводят всю необходимую инфраструктуру. Двести тридцать шесть проектов КРТ общей площадью 3100 га находится на разных этапах проработки и реализации сегодня в Москве. Задачу по реорганизации территорий дал мэр Москвы Сергей Собянин.