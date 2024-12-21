Ефимов: В Южнопортовом районе Москвы реорганизуют участок в рамках программы КРТ

В рамках программы КРТ в столице возводят новые жилкомплексы на неэффективно используемых участках и территориях бывших промышленных зон. Наряду с комфортным жильем здесь строят дороги и возводят всю необходимую инфраструктуру. Двести тридцать шесть проектов КРТ общей площадью 3100 га находится на разных этапах проработки и реализации сегодня в Москве. Задачу по реорганизации территорий дал мэр Москвы Сергей Собянин.