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Posted 21 декабря, 03:05

Published 21 декабря, 03:05

Modified 21 декабря, 03:05

Updated 21 декабря, 03:05

В Перми с 21 по 25 декабря некоторые дома временно останутся без воды

Гайва, Мотовилиха и центр. Где отключат воду в ближайшие пять дней

21 декабря 2024, 03:05
Фото: fusionbrain.ai.

В Перми с 21 по 25 декабря некоторые дома временно останутся без воды

Сюжет
Коммунальный рай
Ремонт будет плановым.

В ближайшие дни, с 21 по 25 декабря, в отдельных домах в Перми будет отключено холодное водоснабжение. В эти дни сторонние организации будут ремонтировать свои сети — менять задвижки, участки сетей, подключать и промывать вновь построенные водоводы. Работы являются плановыми. В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» просят жителей краевой столицы заранее сделать запас воды.

Сегодня, 21 декабря, с 09:00 до 17:00, воды не будет по адресам:

  • ул. Екатерининская, 49, 51, 53, 53а, 62в, 64;
  • ул. Луначарского, 24, 26, 26а, 32а;
  • ул. Сибирская, 12, 14, 16.

Также сегодня, но уже на сутки — с 10:00 до 10:00 22 декабря — водоснабжения не будет в домах по улицам:

  • Льва Шатрова, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35;
  • Чкалова, 2, 4, 6, 8;
  • Вильямса, 4б, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18а, 35, 37, 37/1, 37а, 37б, 39, 39а, 39б, 41, 41а, 43, 45, 47, 47а;
  • Гайвинская, 6, 8;
  • Маршала Толбухина, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 6, 10а, 12, 12а, 14, 16а;
  • Никитина, 18, 18б, 22;
  • Писарева, 7, 11, 13, 15.

В воскресенье, 22 декабря, с 09:30 до 19:00, коммунальные неудобства поджидают жильцов по адресам:

  • Карбышева, 34, 41, 42, 44, 46, 48, 48а, 49а, 50;
  • Писарева, 32, 34;
  • Репина, 25, 27, 31.

23 декабря с 09:00 до 17:00 без воды останется лишь один дом и находится он на ул. Мира, 6а.

На следующей неделе на сутки с 10:00 24 декабря до 10:00 25 декабря, следует запастись водой пермякам по адресам:

  • ул. ДОС, 1а;
  • ул. Ленская, 30.

Если у вас внезапно отключили воду или возникла иная аварийная ситуация, обратитесь в диспетчерскую службу «Новогора-Прикамье» или оставьте заявку на подвоз воды по телефону 2100-680 и на электронную почту call@novogor.perm.ru

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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