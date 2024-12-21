Гайва, Мотовилиха и центр. Где отключат воду в ближайшие пять дней

В ближайшие дни, с 21 по 25 декабря, в отдельных домах в Перми будет отключено холодное водоснабжение. В эти дни сторонние организации будут ремонтировать свои сети — менять задвижки, участки сетей, подключать и промывать вновь построенные водоводы. Работы являются плановыми. В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» просят жителей краевой столицы заранее сделать запас воды.