Гайва, Мотовилиха и центр. Где отключат воду в ближайшие пять дней

Posted 21 декабря, 03:05
Published 21 декабря, 03:05
Modified 21 декабря, 03:05
Updated 21 декабря, 03:05
В ближайшие дни, с 21 по 25 декабря, в отдельных домах в Перми будет отключено холодное водоснабжение. В эти дни сторонние организации будут ремонтировать свои сети — менять задвижки, участки сетей, подключать и промывать вновь построенные водоводы. Работы являются плановыми. В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» просят жителей краевой столицы заранее сделать запас воды.
Сегодня, 21 декабря, с 09:00 до 17:00, воды не будет по адресам:
Также сегодня, но уже на сутки — с 10:00 до 10:00 22 декабря — водоснабжения не будет в домах по улицам:
В воскресенье, 22 декабря, с 09:30 до 19:00, коммунальные неудобства поджидают жильцов по адресам:
23 декабря с 09:00 до 17:00 без воды останется лишь один дом и находится он на ул. Мира, 6а.
На следующей неделе на сутки с 10:00 24 декабря до 10:00 25 декабря, следует запастись водой пермякам по адресам:
Если у вас внезапно отключили воду или возникла иная аварийная ситуация, обратитесь в диспетчерскую службу «Новогора-Прикамье» или оставьте заявку на подвоз воды по телефону 2100-680 и на электронную почту call@novogor.perm.ru