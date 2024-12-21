Госавтоинспекция усилила контроль за безопасностью дорог Перми в эти выходные

Posted 21 декабря, 02:30
Published 21 декабря, 02:30
Modified 21 декабря, 02:30
Updated 21 декабря, 02:30
В эти выходные, 21 и 22 декабря, пермские госавтоинспекторы снова усиленно отслеживают ситуацию на дорогах краевой столицы.
Сотрудники ведомства продолжают пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, выявлять водителей, севших за руль в состоянии опьянения, а также предупреждать ДТП с участием таких водителей. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. Если вы заметили пьяного автомобилиста, позвоните в дежурную часть полка ДПС ГАИ Управления МВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.
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