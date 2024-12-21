Госавтоинспекция усилила контроль за безопасностью дорог Перми в эти выходные

Сотрудники ведомства продолжают пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, выявлять водителей, севших за руль в состоянии опьянения, а также предупреждать ДТП с участием таких водителей. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. Если вы заметили пьяного автомобилиста, позвоните в дежурную часть полка ДПС ГАИ Управления МВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.