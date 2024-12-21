ХК «Молот» уступил победу «Магнитке» на выезде

Пермский хоккейный клуб «Молот» проиграл «Магнитке» на выезде в Магнитогорске. Положение нашей команды дважды спас Павел Синявский уже в финале игры — он забросил шайбы в ворота хозяев на 59-й и 60-й минутах встречи. Счет игры — 3:2 в пользу соперника.