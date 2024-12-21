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Posted 21 декабря, 15:46

Published 21 декабря, 15:46

Modified 21 декабря, 15:49

Updated 21 декабря, 15:49

Пермский ХК «Молот» проиграл «Магнитке»

ХК «Молот» уступил победу «Магнитке» на выезде

21 декабря 2024, 15:46
Фото: пресс-служба ХК «Молот».

Пермский ХК «Молот» проиграл «Магнитке»

Ранее пермяки победили четыре раза подряд.

Пермский хоккейный клуб «Молот» проиграл «Магнитке» на выезде в Магнитогорске. Положение нашей команды дважды спас Павел Синявский уже в финале игры — он забросил шайбы в ворота хозяев на 59-й и 60-й минутах встречи. Счет игры — 3:2 в пользу соперника.

Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:

— Мы создали преимущество — после второго периода было 22 хороших момента, ноль голов. Хорошо, что играли до конца, 3:2 — не хватило времени. Но это вопрос концентрации, вопрос завершения. <…> Когда команда выполняет работу правильно, тогда все складывается в нашу пользу. Чуть немножко отходим от своей линии — два гола им сами подарили, совершили индивидуальные ошибки.

Завершающий матч этого года «Молот» проведет в Орске в понедельник, 23 декабря, — его соперником станет «Южный Урал». Начало игры в 18:30 по пермскому времени.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
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