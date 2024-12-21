МЧС предупреждает о гололедице на дорогах в Пермском крае

Posted 21 декабря, 09:35
Published 21 декабря, 09:35
Modified 21 декабря, 09:35
Updated 21 декабря, 09:35
Завтра в отдельных районах Прикамья ожидаются гололедные отложения. Утром и днем 22 декабря на дорогах образуется гололедица, предупреждают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Из-за ухудшения погоды в регионе могут произойти обрывы линий электропередач, аварии на коммунальных сетях. На дорогах возможны заторы и увеличение числа ДТП, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В МЧС напоминают жителям Прикамья, что следует избегать нахождения возле линий электропередач. Если случилась авария на сетях электроснабжения, нужно обесточить все электроприборы. Кроме того, перед входом в здание поднимите голову вверх и убедитесь, что с его крыши не свисают глыбы льда или снега. Будьте внимательны и осторожны. О происшествиях сообщайте по номеру вызова экстренных служб 112.