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Posted 21 декабря, 09:35

Published 21 декабря, 09:35

Modified 21 декабря, 09:35

Updated 21 декабря, 09:35

МЧС Прикамья: 22 декабря в отдельных районах региона ожидается гололедица

МЧС предупреждает о гололедице на дорогах в Пермском крае

21 декабря 2024, 09:35
Фото: Ideogram.ai.

МЧС Прикамья: 22 декабря в отдельных районах региона ожидается гололедица

Предупредите об опасных погодных условиях своих близких.

Завтра в отдельных районах Прикамья ожидаются гололедные отложения. Утром и днем 22 декабря на дорогах образуется гололедица, предупреждают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за ухудшения погоды в регионе могут произойти обрывы линий электропередач, аварии на коммунальных сетях. На дорогах возможны заторы и увеличение числа ДТП, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В МЧС напоминают жителям Прикамья, что следует избегать нахождения возле линий электропередач. Если случилась авария на сетях электроснабжения, нужно обесточить все электроприборы. Кроме того, перед входом в здание поднимите голову вверх и убедитесь, что с его крыши не свисают глыбы льда или снега. Будьте внимательны и осторожны. О происшествиях сообщайте по номеру вызова экстренных служб 112.

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