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Posted 21 декабря, 13:03

Published 21 декабря, 13:03

Modified 21 декабря, 13:03

Updated 21 декабря, 13:03

Следователи проводят проверку по факту гибели пенсионерки на пожаре в селе Они

На пожаре в одном из сел Прикамья погибла пожилая женщина

21 декабря 2024, 13:03
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Следователи проводят проверку по факту гибели пенсионерки на пожаре в селе Они

Установлена предварительная причина случившегося.

Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту гибели 87-летней женщины. Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара вчера утром, 20 декабря, в частном жилом доме в селе Они Юсьвинского муниципального округа.

По предварительной информации, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, сейчас следователь проводит осмотр места происшествия, назначает судебные экспертизы для выяснения причин пожара и гибели женщины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В региональном следственном управлении Следкома РФ напоминают жителям Прикамья, что необходимо систематически проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, а также не курить в постели. Кроме того, не оставляйте электронагревательные приборы включенными без присмотра и не позволяйте детям играть со спичками или зажигалками.

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