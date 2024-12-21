На пожаре в одном из сел Прикамья погибла пожилая женщина

В региональном следственном управлении Следкома РФ напоминают жителям Прикамья, что необходимо систематически проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, а также не курить в постели. Кроме того, не оставляйте электронагревательные приборы включенными без присмотра и не позволяйте детям играть со спичками или зажигалками.