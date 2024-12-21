На пожаре в одном из сел Прикамья погибла пожилая женщина

Posted 21 декабря, 13:03
Published 21 декабря, 13:03
Modified 21 декабря, 13:03
Updated 21 декабря, 13:03
Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту гибели 87-летней женщины. Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара вчера утром, 20 декабря, в частном жилом доме в селе Они Юсьвинского муниципального округа.
По предварительной информации, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, сейчас следователь проводит осмотр места происшествия, назначает судебные экспертизы для выяснения причин пожара и гибели женщины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В региональном следственном управлении Следкома РФ напоминают жителям Прикамья, что необходимо систематически проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, а также не курить в постели. Кроме того, не оставляйте электронагревательные приборы включенными без присмотра и не позволяйте детям играть со спичками или зажигалками.