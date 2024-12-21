properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 16:06

Published 21 декабря, 16:06

Modified 21 декабря, 17:10

Updated 21 декабря, 17:10

Пермь стала молодежной столицей России 2025 года

Пермь и Омск объявлены молодежными столицами России 2025 года

21 декабря 2024, 16:06
Фото: properm.ru.

Пермь стала молодежной столицей России 2025 года

Сюжет
Голосование
Этот статус дает приоритетное право на проведение крупных федеральных конкурсов для молодежи со всей страны.

Пермь и Омск стали молодежными столицами России 2025 года. Народное голосование проходило на портале «Госуслуги» с 1 по 20 декабря.

За Пермь было отдано 39,8% (325 тыс. 941 человек), а за Омск чуть меньше — 39,7% (325 тыс. 373 человека) голосов, сообщается на портале Госуслуг. По правилам, голосовать могли только жители других российских городов и регионов. В 2024 году в России тоже было выбрано две молодежные столицы — Москва и Владивосток.

Итоги народного опроса стали известны еще сегодня днем, 21 декабря. Позже официально об этом объявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время прямой трансляции в официальной группе Росмолодежи. Мэр Перми Эдуард Соснин поблагодарил всех за поддержку и пригласил в гости.

Читайте также:
Дом Мешкова не попадет на оборотную сторону новой банкноты Банка РоссииСвечи с ароматами «Иронии судьбы» и «Морозко» выпустили в ПермиДеды Морозы и Снегурочки устроили забег в парке Горького. Посмотрите, как это было!
#Общество#Пермь#Госуслуги#Голосование#Омск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика