Пермь и Омск объявлены молодежными столицами России 2025 года

За Пермь было отдано 39,8% (325 тыс. 941 человек), а за Омск чуть меньше — 39,7% (325 тыс. 373 человека) голосов, сообщается на портале Госуслуг. По правилам, голосовать могли только жители других российских городов и регионов. В 2024 году в России тоже было выбрано две молодежные столицы — Москва и Владивосток.