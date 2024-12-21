Пермь и Омск объявлены молодежными столицами России 2025 года

Posted 21 декабря, 16:06
Published 21 декабря, 16:06
Modified 21 декабря, 17:10
Updated 21 декабря, 17:10
Пермь и Омск стали молодежными столицами России 2025 года. Народное голосование проходило на портале «Госуслуги» с 1 по 20 декабря.
За Пермь было отдано 39,8% (325 тыс. 941 человек), а за Омск чуть меньше — 39,7% (325 тыс. 373 человека) голосов, сообщается на портале Госуслуг. По правилам, голосовать могли только жители других российских городов и регионов. В 2024 году в России тоже было выбрано две молодежные столицы — Москва и Владивосток.
Итоги народного опроса стали известны еще сегодня днем, 21 декабря. Позже официально об этом объявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время прямой трансляции в официальной группе Росмолодежи. Мэр Перми Эдуард Соснин поблагодарил всех за поддержку и пригласил в гости.