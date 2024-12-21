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Posted 21 декабря, 07:24

Published 21 декабря, 07:24

Modified 21 декабря, 07:26

Updated 21 декабря, 07:26

У здания на Крисанова, 12а заметили пожарные машины, комментарий МЧС Прикамья

Пожарные машины приехали к одной из «пирамид» на Крисанова. Что произошло?

21 декабря 2024, 07:24
Фото: ideogram.ai.

У здания на Крисанова, 12а заметили пожарные машины, комментарий МЧС Прикамья

В МЧС рассказали, что случилось.

Сегодня днем, 21 декабря, пермяки заметили пожарные автомобили около кафе быстрого питания «Ростикс» рядом с Театром-Театром. «Я решил покушать, а тут, вот это прикол!», — говорит молодой человек за кадром в видео, опубликованном в Telegram-канале «ЧП Пермь».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили корреспонденту Properm.ru, что пожарно-спасательные подразделения реагировали по вызову на ул. Крисанова, 12а. Оказалось, что на первом этаже в помещении кафе загорелось масло во фритюрнице. Работники кафе потушили пламя до прибытия, никто не пострадал.

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