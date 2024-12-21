Пожарные машины приехали к одной из «пирамид» на Крисанова. Что произошло?

Сегодня днем, 21 декабря, пермяки заметили пожарные автомобили около кафе быстрого питания «Ростикс» рядом с Театром-Театром. «Я решил покушать, а тут, вот это прикол!», — говорит молодой человек за кадром в видео, опубликованном в Telegram-канале «ЧП Пермь».