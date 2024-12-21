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Posted 21 декабря, 17:16

Published 21 декабря, 17:16

Modified 21 декабря, 17:18

Updated 21 декабря, 17:18

В Перми около двух недель назад 40-летняя женщина зарезала своего экс-супруга

Пьяная пермячка во время ссоры зарезала своего бывшего мужа

21 декабря 2024, 17:16
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

В Перми около двух недель назад 40-летняя женщина зарезала своего экс-супруга

Сюжет
Домашнее насилие
Сейчас обвиняемая находится под стражей.

Следователь следственного отдела по Дзержинскому району Перми предъявил 40-летней местной жительнице обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вечером 9 декабря женщина находилась в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения. Она поссорилась со своим 41-летним мужем и во время конфликта схватила нож, а затем ударила потерпевшего в область груди.

Полученное ранение оказалось смертельным, мужчина скончался на месте происшествия. По ходатайству следствия суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, следователи продолжают устанавливать обстоятельства убийства, проводить сбор и закрепление доказательственной базы.

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#Происшествия#Пермь#Убийство#Следователи#Домашнее насилие
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