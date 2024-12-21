Пьяная пермячка во время ссоры зарезала своего бывшего мужа

Posted 21 декабря, 17:16
Published 21 декабря, 17:16
Modified 21 декабря, 17:18
Updated 21 декабря, 17:18
Следователь следственного отдела по Дзержинскому району Перми предъявил 40-летней местной жительнице обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вечером 9 декабря женщина находилась в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения. Она поссорилась со своим 41-летним мужем и во время конфликта схватила нож, а затем ударила потерпевшего в область груди.
Полученное ранение оказалось смертельным, мужчина скончался на месте происшествия. По ходатайству следствия суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, следователи продолжают устанавливать обстоятельства убийства, проводить сбор и закрепление доказательственной базы.