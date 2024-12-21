Трудовая инспекция расследует гибель работника ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» на юге региона

Инцидент случился вечером четверга, 19 декабря. На кустовой площадке №1033 Таныпского месторождения ЦДНГ-6 ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» найдены без сознания двое операторов по добыче нефти и газа. Как рассказала пресс-служба краевой трудинспекции, работники скорой медицинской помощи прибыли на место и констатировали смерть одного работника. Второй оператор без сознания госпитализирован в больницу.