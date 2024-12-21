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Posted 21 декабря, 04:50

Published 21 декабря, 04:50

Modified 21 декабря, 04:50

Updated 21 декабря, 04:50

Трудинспекция Прикамья расследует гибель работника ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

Трудовая инспекция расследует гибель работника ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» на юге региона

21 декабря 2024, 04:50
Фото: 1MI.

Трудинспекция Прикамья расследует гибель работника ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

Двух сотрудников предприятия нашли без сознания вечером 19 декабря.

Госинспекция труда в Пермском крае участвует в расследовании обстоятельств группового несчастного случая, произошедшего с работниками ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Инцидент случился вечером четверга, 19 декабря. На кустовой площадке №1033 Таныпского месторождения ЦДНГ-6 ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» найдены без сознания двое операторов по добыче нефти и газа. Как рассказала пресс-служба краевой трудинспекции, работники скорой медицинской помощи прибыли на место и констатировали смерть одного работника. Второй оператор без сознания госпитализирован в больницу.

По словам заместителя руководителя региональной трудовой инспекции Павла Бахтагареева, Ростехнадзор собирает комиссию по расследованию несчастного случая. Если будет установлено, что ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» нарушило требования трудового законодательства, то предприятие привлекут к административной ответственности. Корреспондент Properm.ru запросила официальный комментарий у пиар-службы предприятия.

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