Уникальная икона из частной коллекции будет представлена в Музее истории веры

19 декабря в 15.00 ч. состоится открытие первой очереди экспозиции «Церковное искусство Северного Прикамья». Экспонаты, представленные в экспозиции рассказывают о семейный иконах, иконах, выполненных с использованием редких материалов и редкой иконографии, а также иконах, посвященных значимым событиям истории Российского государства. Это первая часть экспозиции, и смысловым центром ее является семья. В «Год семьи» музей считает важным рассказать именно о семейных традициях в иконописи. Семья — это духовный и социальный центр жизни чердынцев. Почитание и сохранение семейных традиций продемонстрировано в предметах всех видов церковного искусства, особенно ярко оно проявляется в выполненных на заказ храмовых и домашних иконах святых, соименных членам семей.