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Posted 21 декабря, 04:00

Published 21 декабря, 04:00

Modified 21 декабря, 04:00

Updated 21 декабря, 04:00

Уникальная икона из частной коллекции будет представлена в Музее истории веры

Уникальная икона из частной коллекции будет представлена в Музее истории веры

21 декабря 2024, 04:00
Фото: Минкульт.
В наступающем 2025 году, музей истории веры в Чердыни отметит свое 25-летие. Это первый на Урале музей, посвященный христианизации Перми Великой и Сибири. Музей истории веры, часть структурного подразделения Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина, которому в этом году исполнилось 125 лет

В начале юбилейной программы при поддержке краевого минкульта была проведена реэкспозиция первого этажа и открыта экспозиция «Странствующая церковь». Предыдущая экспозиция не менялась 24 года. Финальной точкой юбилейной программы в уходящем году станет преображение второго этажа.

19 декабря в 15.00 ч. состоится открытие первой очереди экспозиции «Церковное искусство Северного Прикамья». Экспонаты, представленные в экспозиции рассказывают о семейный иконах, иконах, выполненных с использованием редких материалов и редкой иконографии, а также иконах, посвященных значимым событиям истории Российского государства. Это первая часть экспозиции, и смысловым центром ее является семья. В «Год семьи» музей считает важным рассказать именно о семейных традициях в иконописи. Семья — это духовный и социальный центр жизни чердынцев. Почитание и сохранение семейных традиций продемонстрировано в предметах всех видов церковного искусства, особенно ярко оно проявляется в выполненных на заказ храмовых и домашних иконах святых, соименных членам семей.

Фото: Минкульт

Впервые для широкой публики будет представлена икона «Святителя Мир Ликийских Николая Чудотворца», переданная в музей для временного экспонирования из частной коллекции Михаила Кориненко. Икона уникальна тем, что этот список чудотворной иконы, писан в мастерской Федосеева с. Покча в 1882 году с оригинала. По нижнему полю иконы выполнена надпись «Истинное изображение, Подобие и Мера с чудотворного Образа св. Николая Чудотворца, находящегося в церкви в селе Ныробе. Писана в 1882 году апреля 15 дня». В настоящее время подлинная икона святителя Николая Чудотворца утрачена.

Чердынский музей рассказывает историю церковного искусства Перми Великой Чердыни, как самобытного явления, возникшего в месте слияния христианства и язычества, в месте крещения народа Пармы — в Чердыни.

Открытие второй части экспозиции планируется в марте 2025 года, и она представит иные виды церковного искусства — золотошвейное, ювелирное, вышивку, резьбу, скульптуру.

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