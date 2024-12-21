Уникальная икона из частной коллекции будет представлена в Музее истории веры

Posted 21 декабря, 04:00
Published 21 декабря, 04:00
Modified 21 декабря, 04:00
Updated 21 декабря, 04:00
В начале юбилейной программы при поддержке краевого минкульта была проведена реэкспозиция первого этажа и открыта экспозиция «Странствующая церковь». Предыдущая экспозиция не менялась 24 года. Финальной точкой юбилейной программы в уходящем году станет преображение второго этажа.
19 декабря в 15.00 ч. состоится открытие первой очереди экспозиции «Церковное искусство Северного Прикамья». Экспонаты, представленные в экспозиции рассказывают о семейный иконах, иконах, выполненных с использованием редких материалов и редкой иконографии, а также иконах, посвященных значимым событиям истории Российского государства. Это первая часть экспозиции, и смысловым центром ее является семья. В «Год семьи» музей считает важным рассказать именно о семейных традициях в иконописи. Семья — это духовный и социальный центр жизни чердынцев. Почитание и сохранение семейных традиций продемонстрировано в предметах всех видов церковного искусства, особенно ярко оно проявляется в выполненных на заказ храмовых и домашних иконах святых, соименных членам семей.
Впервые для широкой публики будет представлена икона «Святителя Мир Ликийских Николая Чудотворца», переданная в музей для временного экспонирования из частной коллекции Михаила Кориненко. Икона уникальна тем, что этот список чудотворной иконы, писан в мастерской Федосеева с. Покча в 1882 году с оригинала. По нижнему полю иконы выполнена надпись «Истинное изображение, Подобие и Мера с чудотворного Образа св. Николая Чудотворца, находящегося в церкви в селе Ныробе. Писана в 1882 году апреля 15 дня». В настоящее время подлинная икона святителя Николая Чудотворца утрачена.
Чердынский музей рассказывает историю церковного искусства Перми Великой Чердыни, как самобытного явления, возникшего в месте слияния христианства и язычества, в месте крещения народа Пармы — в Чердыни.
Открытие второй части экспозиции планируется в марте 2025 года, и она представит иные виды церковного искусства — золотошвейное, ювелирное, вышивку, резьбу, скульптуру.