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Posted 21 декабря, 12:21

Published 21 декабря, 12:21

Modified 21 декабря, 12:21

Updated 21 декабря, 12:21

Дом на Докучаева, 10.

В Перми расселили еще три опасных для жизни дома

21 декабря 2024, 12:21
Фото: Google Maps. Дом на Докучаева, 10.

В Перми расселили три аварийных дома в трех районах

Сюжет
Аварийное жилье
Власти сообщают, что люди получили компенсации или благоустроенное жилье.

В Перми завершилось расселение трех аварийных домов, находящихся в Свердловском, Дзержинском и Ленинском районах. Процесс расселения и сноса проходит по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба мэрии.

В доме на ул. Пихтовая, 28 находилось 11 жилых помещений, в которых проживали 30 человек. В «аварийке» на Докучаева, 10 в восьми помещениях жили 27 человек. А в жилом доме на Блочной, 1 было два жилых помещения, в которых проживали пять человек. Чиновники сообщают, что все жители аварийных домов в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или иное благоустроенное жилье.

Получить консультацию по вопросам расселения и узнать о порядке получения компенсаций можно в управлении жилищных отношений (ул. Максима Горького, 18). Прием ведется с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 18:00, ежедневный перерыв с 12:00 до 13:00.

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#Недвижимость#Общество#Аварийное жилье#Пермь#Администрация Перми#Ветхое и аварийное жилье#Расселение
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