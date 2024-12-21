В Перми расселили еще три опасных для жизни дома

В доме на ул. Пихтовая, 28 находилось 11 жилых помещений, в которых проживали 30 человек. В «аварийке» на Докучаева, 10 в восьми помещениях жили 27 человек. А в жилом доме на Блочной, 1 было два жилых помещения, в которых проживали пять человек. Чиновники сообщают, что все жители аварийных домов в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или иное благоустроенное жилье.