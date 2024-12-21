В Перми расселили еще три опасных для жизни дома

Posted 21 декабря, 12:21
Published 21 декабря, 12:21
Modified 21 декабря, 12:21
Updated 21 декабря, 12:21
В Перми завершилось расселение трех аварийных домов, находящихся в Свердловском, Дзержинском и Ленинском районах. Процесс расселения и сноса проходит по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба мэрии.
В доме на ул. Пихтовая, 28 находилось 11 жилых помещений, в которых проживали 30 человек. В «аварийке» на Докучаева, 10 в восьми помещениях жили 27 человек. А в жилом доме на Блочной, 1 было два жилых помещения, в которых проживали пять человек. Чиновники сообщают, что все жители аварийных домов в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или иное благоустроенное жилье.
Получить консультацию по вопросам расселения и узнать о порядке получения компенсаций можно в управлении жилищных отношений (ул. Максима Горького, 18). Прием ведется с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 18:00, ежедневный перерыв с 12:00 до 13:00.