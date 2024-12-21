В полиции назвали самый криминальный район Перми в 2024 году

Самым опасным за неполный год стал Свердловский район — здесь зафиксировано 3 тыс. 971 преступление. Второе и третье место занимают Индустриальный и Мотовилихинский районы — 2 тыс. 910 и 2 тыс. 806 преступлений соответственно. Далее по уровню опасности следуют Дзержинский район (2 тыс. 350) и Кировский район (2 тыс. 329). В Орджоникидзевском районе зарегистрировано 2 тыс. 83 преступления. Самым спокойным в текущем году районом стал Ленинский — в нем зафиксировано 1 тыс. 685 преступлений.