В полиции назвали самый криминальный район Перми в 2024 году

Posted 21 декабря, 03:50
Published 21 декабря, 03:50
Modified 21 декабря, 04:11
Updated 21 декабря, 04:11
Стало известно, в каких районах Перми чаще всего совершались преступления в текущем году. Статистику за 11 месяцев привели по запросу издания «В курсе.ру» в пресс-службе Управления МВД по Перми.
Самым опасным за неполный год стал Свердловский район — здесь зафиксировано 3 тыс. 971 преступление. Второе и третье место занимают Индустриальный и Мотовилихинский районы — 2 тыс. 910 и 2 тыс. 806 преступлений соответственно. Далее по уровню опасности следуют Дзержинский район (2 тыс. 350) и Кировский район (2 тыс. 329). В Орджоникидзевском районе зарегистрировано 2 тыс. 83 преступления. Самым спокойным в текущем году районом стал Ленинский — в нем зафиксировано 1 тыс. 685 преступлений.
В городской полиции обращают внимание, что статистику следует рассматривать, учитывая количество жителей в районах. К примеру, в Свердловском районе проживает больше всего пермяков, поэтому там происходит больше преступлений, чем, например, в Ленинском.
По данным УМВД Перми, в этом году в городе растет число смертельных ДТП, а также преступлений, совершенных при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, и преступлений экономической направленности. В то же время снизилось количество регистрации таких нарушений закона, как изнасилования, убийства, кражи, грабежи и разбои.