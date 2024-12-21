Валерий Сухих отметил эффективность совместных семинаров с участием краевых властей

В дополнение к федеральным выплатам ежемесячных пособий по беременности и родам, в связи с рождением и воспитанием ребенка, предоставляются и региональные меры поддержки. С 2023 года выплачиваются единовременно по 128 тыс. рублей при рождении не только тройни, но и двойни — на каждого малыша. Всего в Пермском крае действует более 40 мер социальной поддержки.