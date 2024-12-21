Валерий Сухих отметил эффективность совместных семинаров с участием краевых властей

Posted 21 декабря, 06:35
Published 21 декабря, 06:35
Modified 21 декабря, 08:00
Updated 21 декабря, 08:00
Подобные семинары проходят по инициативе губернатора региона Дмитрия Махонина. Они стали уже традиционным форматом совместной работы краевых властей.
Как отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих, за несколько лет такой формат стал не просто хорошей традицией, а эффективной площадкой для выработки совместных решений. «Практика таких семинаров, предложенная главой региона, доказывает свою эффективность. В центре внимания, традиционно, вопросы, которые волнуют жителей Прикамья — социальная политика, здравоохранение, развитие экономики», — отметил спикер.
Валерий Сухих: В центре внимания — вопросы, которые волнуют жителей Прикамья
На семинаре региональный министр труда и социального развития Павел Фокин рассказал, какие новые меры социальной поддержки семей, инициативы в образовании и социальной сфере в целом были реализованы в Пермском крае в Год семьи. Сегодня Прикамье входит в число 18-ти крупнейших по численности населения регионов России. Согласно информации министерства труда и социального развития, в регионе зарегистрировано 302 тысячи семей, почти 40 тысяч из них являются многодетными.
В дополнение к федеральным выплатам ежемесячных пособий по беременности и родам, в связи с рождением и воспитанием ребенка, предоставляются и региональные меры поддержки. С 2023 года выплачиваются единовременно по 128 тыс. рублей при рождении не только тройни, но и двойни — на каждого малыша. Всего в Пермском крае действует более 40 мер социальной поддержки.
Прикамье — единственный регион России, который выплачивает материальную поддержку по региональной жилищной программе «Молодая семья» за счет средств краевого бюджета. Ежегодно более 900 молодых семей улучшают жилищные условия. Также предусмотрена единовременная выплата в 128 тысяч рублей на рождение детей в семьях участников СВО. С января 2025 года размер выплаты составит 135 тыс. рублей, а с 2025 года единовременную выплату в 135 тыс. рублей при рождении детей смогут получать студенческие семьи.
По словам губернатора Дмитрия Махонина, регион будет продолжать совершенствовать поддержку материнства, отцовства и детства несмотря на завершение Года семьи. «Мы защитили федеральные программы и при поддержке депутатского корпуса заложили необходимые средства на софинансирование в бюджет края. В ближайшую трехлетку продолжим строительство и ремонт школ, кроме того приступим к ремонтам детских садов и учреждений СПО, также планируется обновление стационаров», — отметил глава региона.
Также на семинаре информацию о перспективах развития в регионе производства беспилотной авиатехники представил Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края. Напомним, Пермский край в числе немногих регионов получил средства на создание производства беспилотных авиационных систем по одноименному национальному проекту. Объём федеральной субсидии составил 552,8 млн. рублей. Поддержка будет оказана на условиях софинансирования: доля регионального бюджета составит лишь 4%.
Всего на создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем «Парма-БАС» будет направлено 575,9 млн. рублей. Эти средства также были учтены поправкой главы региона, которую парламентарии приняли в ноябре в итоговой редакции проекта трехлетнего бюджета.
Помимо федеральной и региональной субсидий, на создание «Парма-БАС» ожидается поступление инвестиций со стороны резидентов. В их числе — компании «ОДК-СТАР», «Роботех», «МоторСкай», «ПрогнозРНМ», «УралОмегаПласт». Кроме того, к реализации этого масштабного проекта подключится и ПНИПУ.