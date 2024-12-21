Восемь прилетов БПЛА зарегистрировано в Казани. Как это отразится на пермяках

Posted 21 декабря, 07:50
Published 21 декабря, 07:50
Modified 21 декабря, 09:47
Updated 21 декабря, 09:47
Восемь случаев прилета беспилотников зарегистрировано сегодняшним утром, 21 декабря, в Казани. «Из них 1 на промышленное предприятие, 1 над рекой, 6 на жилой массив. По информации к этой минуте погибших и пострадавших нет», — сообщили в Казанском Кремле, пишет Inkazan.ru. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях.
В мэрии города сообщили, что в школах Советского района проведена выборочная эвакуация. Родителей просят не ехать за своими детьми — ребят не отпустят из убежищ, пока не поступят соответствующие указания. Работники школ должны сообщить родителям по телефону, когда можно будет забрать детей. В Казани в эту субботу и воскресенье по решению главы Республики Татарстан Рустама Минниханова отменены все массовые мероприятия.
В аэропорту Перми задерживается прилет рейса из Казани. Борт должен был прилететь по расписанию сегодня в 14:30. Однако теперь его прибытие перенесено на 15:20, следует из данных онлайн-табло Большого Савино. Рейс выполняет компания «ЮВТ Аэро». Аэропорт Казани временно закрыт для обеспечения безопасности воздушных судов.
UPD. В 14:37 ограничения в аэропорту Казани сняты.