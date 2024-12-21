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Posted 21 декабря, 07:50

Published 21 декабря, 07:50

Modified 21 декабря, 09:47

Updated 21 декабря, 09:47

Повреждено здание в ЖК «Манхэттен» — БПЛА попал в шпиль.

Восемь прилетов БПЛА зарегистрировано в Казани. Как это отразится на пермяках

21 декабря 2024, 07:50
Фото: Inkazan.ru. Повреждено здание в ЖК «Манхэттен» — БПЛА попал в шпиль.

Утром произошло восемь прилетов беспилотников на Казань: главное к этому часу

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В столице Татарстана отменены все массовые мероприятия в эти выходные.

Восемь случаев прилета беспилотников зарегистрировано сегодняшним утром, 21 декабря, в Казани. «Из них 1 на промышленное предприятие, 1 над рекой, 6 на жилой массив. По информации к этой минуте погибших и пострадавших нет», — сообщили в Казанском Кремле, пишет Inkazan.ru. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях.

В мэрии города сообщили, что в школах Советского района проведена выборочная эвакуация. Родителей просят не ехать за своими детьми — ребят не отпустят из убежищ, пока не поступят соответствующие указания. Работники школ должны сообщить родителям по телефону, когда можно будет забрать детей. В Казани в эту субботу и воскресенье по решению главы Республики Татарстан Рустама Минниханова отменены все массовые мероприятия.

В аэропорту Перми задерживается прилет рейса из Казани. Борт должен был прилететь по расписанию сегодня в 14:30. Однако теперь его прибытие перенесено на 15:20, следует из данных онлайн-табло Большого Савино. Рейс выполняет компания «ЮВТ Аэро». Аэропорт Казани временно закрыт для обеспечения безопасности воздушных судов.

Фото: aviaperm.ru

UPD. В 14:37 ограничения в аэропорту Казани сняты.

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#Происшествия#Общество#Военная операция на Украине#Аэропорт#Пермь#Сво#Беспилотники
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