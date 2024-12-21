Восемь прилетов БПЛА зарегистрировано в Казани. Как это отразится на пермяках

В мэрии города сообщили, что в школах Советского района проведена выборочная эвакуация. Родителей просят не ехать за своими детьми — ребят не отпустят из убежищ, пока не поступят соответствующие указания. Работники школ должны сообщить родителям по телефону, когда можно будет забрать детей. В Казани в эту субботу и воскресенье по решению главы Республики Татарстан Рустама Минниханова отменены все массовые мероприятия.