properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 06:05

Published 21 декабря, 06:05

Modified 21 декабря, 06:05

Updated 21 декабря, 06:05

В центре Перми начала работать вторая очередь четырехзвездочного отеля

Вторая очередь четырехзвездочного отеля начала работу в центре Перми

21 декабря 2024, 06:05
Фото: vk.com/aura_city_hotel.

В центре Перми начала работать вторая очередь четырехзвездочного отеля

Белый рояль для живых концертов установлен прямо в ресторане при отеле.

В центре Перми открылась вторая очередь четырехзвездочного отеля AurA City Hotel (ул. Монастырская, 19а). В новом корпусе расположено 35 номеров, пишет «Новый компаньон». Также при отеле начал работу второй зал ресторана AurA Kitchen&Bar. На завтраках и ужинах играет живая музыка — в зале установлен белый рояль.

Всего в бизнес-отеле открыто 60 номеров разных категорий — от стандарта до люкса. В ресторане представлена локальная кухня. Также в AurA City Hotel расположены конференц-зал на 50 персон и круглосуточный лобби-бар.

Ранее Properm.ru сообщали, что в ноябре Минимущества Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию пятизвездочного отеля Radisson. Объект хотели сдать еще к 300-летию Перми, которое прошло в 2023 году, но этого не случилось.

Читайте также:
Гайва, Мотовилиха и центр. Где отключат воду в ближайшие пять днейКритика Губерниева и попытка убийства девочки в Гамово. Главное за неделю в ПрикамьеМедики пермской скорой незаконно передавали похоронщикам данные об умерших
#Общество#Пермь#Отель#Гостиница
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика