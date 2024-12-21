Вторая очередь четырехзвездочного отеля начала работу в центре Перми

Posted 21 декабря, 06:05
Published 21 декабря, 06:05
Modified 21 декабря, 06:05
Updated 21 декабря, 06:05
В центре Перми открылась вторая очередь четырехзвездочного отеля AurA City Hotel (ул. Монастырская, 19а). В новом корпусе расположено 35 номеров, пишет «Новый компаньон». Также при отеле начал работу второй зал ресторана AurA Kitchen&Bar. На завтраках и ужинах играет живая музыка — в зале установлен белый рояль.
Всего в бизнес-отеле открыто 60 номеров разных категорий — от стандарта до люкса. В ресторане представлена локальная кухня. Также в AurA City Hotel расположены конференц-зал на 50 персон и круглосуточный лобби-бар.
Ранее Properm.ru сообщали, что в ноябре Минимущества Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию пятизвездочного отеля Radisson. Объект хотели сдать еще к 300-летию Перми, которое прошло в 2023 году, но этого не случилось.