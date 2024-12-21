Вторая очередь четырехзвездочного отеля начала работу в центре Перми

Ранее Properm.ru сообщали, что в ноябре Минимущества Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию пятизвездочного отеля Radisson. Объект хотели сдать еще к 300-летию Перми, которое прошло в 2023 году, но этого не случилось.