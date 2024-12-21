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Posted 21 декабря, 14:00

Published 21 декабря, 14:00

Modified 23 декабря, 04:38

Updated 23 декабря, 04:38

Чемпионат и Первенство Пермского края прошли в Перми 21 декабря

Зима драйву не помеха: прошел Чемпионат Пермского края по мотокроссу

21 декабря 2024, 14:00
Фото: Виктор Михалев. properm.ru.

Чемпионат и Первенство Пермского края прошли в Перми 21 декабря

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На соревнования могли посмотреть все любители этого вида спорта.

В Индустриальном районе сегодня, 21 декабря, состоялись Чемпионат и Первенство Пермского края по мотокроссу. Организатором уже традиционных соревнований выступает региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта».

Посмотреть на то, как мотоциклисты бросают вызов страху, приглашали всех желающих. Соревнования проходили на мототреке на ул. Встречная, 28 — к слову, их организуют здесь не первый год. Для участия в Чемпионате приглашали мужчин и женщин, выступающих в классах 250, 500 и открытом классе. Цифра в названии класса в мотоспорте — это объем двигателя мотоцикла.

Фото: Виктор Михалев. properm.ru

В Первенстве Пермского края по мотоциклетному кроссу участвуют мальчики и девочки в возрасте 6- лет, юноши и девушки в возрасте 8-12 лет, 13-16 лет, а также юниоры — 14-18 лет. Дисциплины: мотокросс классы 50, 65, 85 или 125. Эти соревнования прошли уже во второй половине дня, фотографий с данных заездов у Properm.ru, к сожалению, нет.

Фото: Виктор Михалев. properm.ru
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