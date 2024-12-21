Зима драйву не помеха: прошел Чемпионат Пермского края по мотокроссу

В Первенстве Пермского края по мотоциклетному кроссу участвуют мальчики и девочки в возрасте 6- лет, юноши и девушки в возрасте 8-12 лет, 13-16 лет, а также юниоры — 14-18 лет. Дисциплины: мотокросс классы 50, 65, 85 или 125. Эти соревнования прошли уже во второй половине дня, фотографий с данных заездов у Properm.ru, к сожалению, нет.