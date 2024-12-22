Ефимов: Два участка на Большой Декабрьской улице в Москве обновят по программе КРТ

В центре столицы планируется реорганизовать два участка, входящих в один проект комплексного развития территорий (КРТ), о чем рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. С проектом решения можно ознакомиться на сайте правительства Москвы.

По словам Владимира Ефимова, в Пресненском районе по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1, 11, в ходе реализации проекта комплексного развития территорий появится современное благоустроенное пространство с жильем и общественно-деловыми объектами. Реорганизация территории потребует инвестиций в размере 35,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 347,5 миллиона рублей. В итоге в Москве появится свыше 800 новых рабочих мест, пишет mos.ru. Земли расположены в Центральном административном округе города, поблизости от станции метро «Улица 1905 года». По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на Большой Декабрьской улице планируется построить 75,2 тысячи квадратных метров различной недвижимости: здесь возведут жилые дома суммарной площадью около 55 тысяч квадратных метров, объекты общественно-делового и коммунального назначения общей площадью 20,3 тысячи квадратных метров. Среди объектов общественно-деловой недвижимости — здания районного отдела полиции и подстанции скорой помощи, а также магазины, заведения общепита и прочие предприятия малого бизнеса. В рамках реализации программы комплексного развития территорий возводятся многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков прокладываются дороги, возводятся самое современное жилье и сопутствующая инфраструктура. На данный момент в столице РФ на разных этапах разработки и реализации находится 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Эта деятельность ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.