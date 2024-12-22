Глава СКР Бастрыкин потребовал разобраться со смертью мужчины в больнице в Чайковском

Posted 22 декабря, 04:22
Published 22 декабря, 04:22
Modified 22 декабря, 04:24
Updated 22 декабря, 04:24
Глава СК России снова потребовал от пермских следователей доложить о расследовании уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи мужчине в больнице в Чайковском, сообщается в канале ведомства. История произошла еще в 2021 году. Впервые на ситуацию Бастрыкин обращал внимание в сентябре 2022 года. Тогда он распорядился провести дополнительную экспертизу после гибели 26-летнего мужчины от разрыва селезенки.
Летом 2024 года из хирургического отделения Чайковской ЦГБ уволились трое врачей-хирургов. По словам источников, медики были недовольны многолетними переработками и недостаточной оплатой труда.
Мать погибшего четыре года назад мужчины сейчас в очередной раз написала комментарий в аккаунте приёмной Александра Бастрыкина «ВКонтакте». Женщина выразила несогласие с тем, как устанавливаются обстоятельства оказания медицинской помощи ее сыну в больнице в городе Чайковском, которые привели к его смерти в октябре 2021 года. Женщина пишет, что до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены.
В СУ СК России по Пермскому краю с 2021 года расследуется уголовное дело. Известно, что 26-летний сын женщины скончался в октябре в Чайковской ЦГБ. Мужчина был госпитализирован с острыми болями в животе, потерей сознания и головокружением. После осмотра врачом-хирургом пациенту назначено экстренное оперативное вмешательство, но на следующий день он скончался. Его мать в обращениях к Бастрыкину указывала на длительность расследования уголовного дела и считает, что это делается с целью избежания привлечения к уголовной ответственности виновных.
Председатель СКР Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.