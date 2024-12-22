Глава СКР Бастрыкин потребовал разобраться со смертью мужчины в больнице в Чайковском

В СУ СК России по Пермскому краю с 2021 года расследуется уголовное дело. Известно, что 26-летний сын женщины скончался в октябре в Чайковской ЦГБ. Мужчина был госпитализирован с острыми болями в животе, потерей сознания и головокружением. После осмотра врачом-хирургом пациенту назначено экстренное оперативное вмешательство, но на следующий день он скончался. Его мать в обращениях к Бастрыкину указывала на длительность расследования уголовного дела и считает, что это делается с целью избежания привлечения к уголовной ответственности виновных.



Председатель СКР Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.



Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.