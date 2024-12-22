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Posted 22 декабря, 04:22

Published 22 декабря, 04:22

Modified 22 декабря, 04:24

Updated 22 декабря, 04:24

Глава СКР Бастрыкин потребовал разобраться со смертью мужчины в больнице в Чайковском

Глава СКР Бастрыкин потребовал разобраться со смертью мужчины в больнице в Чайковском

22 декабря 2024, 04:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Чайковский
С 2021 года мать 26-летнего мужчины пытается добиться надлежащего расследования причин смерти сына.

Глава СК России снова потребовал от пермских следователей доложить о расследовании уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи мужчине в больнице в Чайковском, сообщается в канале ведомства. История произошла еще в 2021 году. Впервые на ситуацию Бастрыкин обращал внимание в сентябре 2022 года. Тогда он распорядился провести дополнительную экспертизу после гибели 26-летнего мужчины от разрыва селезенки.

Летом 2024 года из хирургического отделения Чайковской ЦГБ уволились трое врачей-хирургов. По словам источников, медики были недовольны многолетними переработками и недостаточной оплатой труда.

Мать погибшего четыре года назад мужчины сейчас в очередной раз написала комментарий в аккаунте приёмной Александра Бастрыкина «ВКонтакте». Женщина выразила несогласие с тем, как устанавливаются обстоятельства оказания медицинской помощи ее сыну в больнице в городе Чайковском, которые привели к его смерти в октябре 2021 года. Женщина пишет, что до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены.

В СУ СК России по Пермскому краю с 2021 года расследуется уголовное дело. Известно, что 26-летний сын женщины скончался в октябре в Чайковской ЦГБ. Мужчина был госпитализирован с острыми болями в животе, потерей сознания и головокружением. После осмотра врачом-хирургом пациенту назначено экстренное оперативное вмешательство, но на следующий день он скончался. Его мать в обращениях к Бастрыкину указывала на длительность расследования уголовного дела и считает, что это делается с целью избежания привлечения к уголовной ответственности виновных.

Председатель СКР Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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#Общество#Бастрыкин#Чайковский#Больница#Следствие#Александр Бастрыкин
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