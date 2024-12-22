Как пермякам найти настоящего Деда Мороза и не сорвать праздник? Рассказываем

Если аниматоров наняли школа или детский сад у родителей несовершеннолетних также есть права. Так в случае, если родитель посчитает, что услуги аниматора были оказаны не качественно, он может обратиться с претензией и заявить соответствующие требования, предусмотренные ст. 29 Закона о защите прав потребителей. Предъявить эти требования он может и к лицу, заказавшему услугу (детский сад, школа и др.), и к лицу, непосредственно оказавшему услугу.