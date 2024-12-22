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Posted 22 декабря, 06:07

Published 22 декабря, 06:07

Modified 22 декабря, 06:09

Updated 22 декабря, 06:09

Как пермякам найти настоящего Деда Мороза и не сорвать праздник? Рассказываем

Как пермякам найти настоящего Деда Мороза и не сорвать праздник? Рассказываем

22 декабря 2024, 06:07
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru. properm.ru.
Сюжет
Новый год
В Роспотребнадзоре дали рекомендации для поиска аниматоров на детский праздник.

В Роспотребнадзоре рассказали, на какие моменты нужно обратить при выборе аниматоров на роль Деда Мороза и Снегурочки, чтобы не испортить праздник. За неделю до Нового года эта информация может помочь пермякам не ошибиться при найме артистов.

В ведомстве напоминают, что деятельность по организации массовых мероприятий и услуг аниматоров не входит в перечень тех, где требуются лицензии (ст. 12 ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности). Поэтому найти официальный и утвержденный список аниматоров невозможно. Деятельность по предоставлению услуг аниматора регулируется Гражданским кодексом, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Специалисты по защите прав потребителей рекомендуют в первую очередь хорошо изучить рынок услуг аниматоров. Можно почитать отзывы в соцсетях и на форумах, спросить совета у друзей и знакомых. Обязательно стоит посмотреть на страницах агентств и самозанятых артистов видео с подобных мероприятий, ознакомиться с ценами и разными предложениями.

Выбор следует сделать в пользу профессионального аниматора, который обладает знаниями в области педагогики, психологии и игротехники. Хороший аниматор должен быть актером, который, надевая костюм, вживается в роль и остаётся в образе до тех пор, пока длится праздник.

В соответствии с Законом о защите прав потребителей ещё до момента заключения договора, вам должны предоставить полную информацию об услугах, в том числе: наименование организации либо ИП; место нахождения (адрес) и режим работы; цену в рублях; указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услугу, и информацию о нём.

Если выбор сделан, стоит заключить с лицом, предоставляющим услуги аниматоров, договор с соблюдением простой письменной формы. В договоре следует прописать такие важные условия для выступления аниматора, как:

  • дату, время и место выступления (это может быть квартира, садик/школа, или другое место);
  • вид, объём и продолжительность оказываемых услуг — всё, что вы хотите получить от аниматора (выступление как перед одним ребёнком, так и перед группой детей; поздравление; вручение подарков и др.), желательно в качестве приложения к договору утвердить сценарий/программу выступления;
  • контактные данные (ФИО и телефон) конкретного лица, которое будет оказывать услугу;
  • стоимость и порядок оплаты услуг, при этом желательно предусмотреть предоплату до момента начала выступления и последующую оплату после выступления;
  • другие, предусмотренные действующим законодательством РФ условия (дата и место заключения договора, наименование и реквизиты сторон и др.).

Договор должен быть в 2-х экземплярах. Перед тем как подписать его, внимательно прочитайте его условия. В соответствии со ст. 4 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан оказать услугу, качество которой соответствует договору.

Если праздник не удался, то на основании ст. 29 Закона о защите прав потребителей вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами

Кроме этого ст. 32 Закона о защите прав потребителей потребителю предоставлено право в любое время отказаться от заказанной им услуги при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. При этом не важно, какая именно причина послужила основанием для отказа, вы не обязаны при отказе оплачивать полную стоимость. Бремя доказывания фактически понесенных расходов лежит на исполнителе.

Если аниматоров наняли школа или детский сад у родителей несовершеннолетних также есть права. Так в случае, если родитель посчитает, что услуги аниматора были оказаны не качественно, он может обратиться с претензией и заявить соответствующие требования, предусмотренные ст. 29 Закона о защите прав потребителей. Предъявить эти требования он может и к лицу, заказавшему услугу (детский сад, школа и др.), и к лицу, непосредственно оказавшему услугу.

Услуга может быть оказана не только агентством или ИП, но и физическим лицом, либо лицом являющимся самозанятым. Если вы выбрали самозанятого аниматора, то помните, что самозанятые граждане не относятся к субъектам федерального государственного контроля (надзора). Но при рассмотрении спора в судебном порядке, суд может счесть возможным применить Закон о защите прав потребителей, несмотря на отсутствие у самозанятого лица нарушившего права потребителя, регистрации в качестве ИП.

В месте с тем, если договор заключен с физическим лицом, то следует помнить, что отношения, возникающие из договора, заключенного между физическими лицами, действующим законодательством о защите прав потребителей не регулируются. Это означает, что заключая договор с физическим лицом, потребитель лишается тех гарантий, которые ему предоставляются законодательством о защите прав потребителей.

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