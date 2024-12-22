Лиса помешала приземлению пассажирского лайнера в Большом Савино

Posted 22 декабря, 03:57
Published 22 декабря, 03:57
Modified 22 декабря, 04:05
Updated 22 декабря, 04:05
Самолет Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот» вечером в пятницу, 20 декабря, после приземления в Перми встретился с лисой на взлетно-посадочной полосе, сообщается в Telegram-канале AVIAINCIDENT.
20 декабря в 17.15 (мск) в аэропорту Пермь (Большое Савино) после посадки, на пробеге, экипаж воздушного судна доложил о столкновении с животным на полосе. Как предположил пилот, это была лиса.
После осмотра полосы сотрудники аэропорта обнаружили тушку лисы. Посадка лайнера прошла благополучно, самолет зарулил на стоянку.
Инцидент с лисой произошел с вечерним рейсом AFL1768 Москва (Шереметьево) — Пермь (Большое Савино).