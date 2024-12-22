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Posted 22 декабря, 03:57

Published 22 декабря, 03:57

Modified 22 декабря, 04:05

Updated 22 декабря, 04:05

Лиса помешала приземлению пассажирского лайнера в Большом Савино

Лиса помешала приземлению пассажирского лайнера в Большом Савино

22 декабря 2024, 03:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Аэропорт
В пятницу вечером лиса выбежала на взлетно-посадочную полосу в пермском аэропорту.

Самолет Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот» вечером в пятницу, 20 декабря, после приземления в Перми встретился с лисой на взлетно-посадочной полосе, сообщается в Telegram-канале AVIAINCIDENT.

20 декабря в 17.15 (мск) в аэропорту Пермь (Большое Савино) после посадки, на пробеге, экипаж воздушного судна доложил о столкновении с животным на полосе. Как предположил пилот, это была лиса.

После осмотра полосы сотрудники аэропорта обнаружили тушку лисы. Посадка лайнера прошла благополучно, самолет зарулил на стоянку.

Инцидент с лисой произошел с вечерним рейсом AFL1768 Москва (Шереметьево) — Пермь (Большое Савино).

Лиса на взлетной полосе помешала вылету самолета в Большом Савино
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#Происшествия#Общество#Аэропорт#Пермь#Пермский аэропорт#Аэропорт пермь#Лиса#Международный аэропорт
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