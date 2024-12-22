Население Пермского края сократилось на 10 тысяч человек

Posted 22 декабря, 05:44
Published 22 декабря, 05:44
Modified 22 декабря, 05:46
Updated 22 декабря, 05:46
Демографическая ситуация за девять месяцев в Прикамье года в сравнении с прошлым годом характеризовалась снижением числа родившихся (95,7% к январю-сентябрю 2023 года) и ростом числа умерших (105,2%).
С начала года на территории края родилось 16377 и умерло 26004 человека, сообщают в Пермьстате. В возрасте до года умерли 75 детей, это больше, чем за январь–сентябрь прошлого года на четыре младенца.
По итогам девяти месяцев в Пермском крае зафиксирована естественная убыль населения — 9627 человек. Это больше, чем год назад, тогда убыль составляла 7608 человек.
Было зарегистрировано 11880 браков (93,2% к январю-сентябрю 2023 года) и 8414 разводов (94,0%). В расчёте на 100 образовавшихся брачных союзов пришёлся 71 расторгнутый.
Миграционный отток в Прикамье также вырос. Он составил 1824 человека (год назад — 1634 человека).