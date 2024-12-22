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Posted 22 декабря, 05:44

Published 22 декабря, 05:44

Modified 22 декабря, 05:46

Updated 22 декабря, 05:46

Население Пермского края сократилось на 10 тысяч человек

Население Пермского края сократилось на 10 тысяч человек

22 декабря 2024, 05:44
Фото: properm.ru.
Сюжет
Демография
Смертность в Прикамье превышает рождаемость, на десять новых семей приходится семь разводов.

Демографическая ситуация за девять месяцев в Прикамье года в сравнении с прошлым годом характеризовалась снижением числа родившихся (95,7% к январю-сентябрю 2023 года) и ростом числа умерших (105,2%).

С начала года на территории края родилось 16377 и умерло 26004 человека, сообщают в Пермьстате. В возрасте до года умерли 75 детей, это больше, чем за январь–сентябрь прошлого года на четыре младенца.

По итогам девяти месяцев в Пермском крае зафиксирована естественная убыль населения — 9627 человек. Это больше, чем год назад, тогда убыль составляла 7608 человек.

Было зарегистрировано 11880 браков (93,2% к январю-сентябрю 2023 года) и 8414 разводов (94,0%). В расчёте на 100 образовавшихся брачных союзов пришёлся 71 расторгнутый.

Миграционный отток в Прикамье также вырос. Он составил 1824 человека (год назад — 1634 человека).

#Общество#Демография#Население#Рождаемость#Смертность
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