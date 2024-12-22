Пермских кондитеров заподозрили в сокрытии от налоговой 100 миллионов рублей

Posted 22 декабря, 13:13
Published 22 декабря, 13:13
Modified 22 декабря, 13:15
Updated 22 декабря, 13:15
В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении директоров коммерческой организации, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По информации журналистов «КоммерсантЪ-Прикамье» речь идет о кондитерских «Виолет».
Сейчас в арбитраже продолжаются споры между связанными с «Виолетт» компаниями и налоговой. В оспаривании санкций ИФНС кондитеры дошли до Верховного суда РФ. Третьими лицами в арбитражном споре проходят управленцы компаний Ольга Созинова, Марина Логинова, Ольга Скрябина, Елена Главатских. Директорами связанных с «Виолет» обществ также являются Олег Созинов и Надежда Губина.
Пекари-кондитеры доказывали, что налоговики напрасно нашли в организации их деятельности намеренное дробление бизнеса для сокращения расходов. Элитной кондитерской предъявили намеренное создание таких юрлиц, как «Николетта», кондитерский бутик «Виолет», «Кондитерская Виолет», «Компания Виолет», «Николетта» и далее по списку, что привело к недоимке на 60 млн рублей. В этом случае иск владельцев кондитерской о незаконности действий налоговиков частично удовлетворили, но факт налогового правонарушения установили.
Следствием установлено, что с 1 апреля 2016 года по 28 марта 2019 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, уклонились от уплаты налогов в размере более 106 миллионов рублей с учетом пени и штрафов.
В ходе расследования уголовного дела следователем наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых в размере более 52 миллионов рублей. Добровольно обвиняемыми возмещен материальный ущерб более 37 миллионов рублей.
Следствием при участии сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю и налогового органа собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.