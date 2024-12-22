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Posted 22 декабря, 13:13

Published 22 декабря, 13:13

Modified 22 декабря, 13:15

Updated 22 декабря, 13:15

Пермских кондитеров заподозрили в сокрытии от налоговой 100 миллионов рублей

Пермских кондитеров заподозрили в сокрытии от налоговой 100 миллионов рублей

22 декабря 2024, 13:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Налоги
Кондитерская «Виолет» несколько лет судится с налоговой из-за недоимки и дробления бизнеса.

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении директоров коммерческой организации, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По информации журналистов «КоммерсантЪ-Прикамье» речь идет о кондитерских «Виолет».

Сейчас в арбитраже продолжаются споры между связанными с «Виолетт» компаниями и налоговой. В оспаривании санкций ИФНС кондитеры дошли до Верховного суда РФ. Третьими лицами в арбитражном споре проходят управленцы компаний Ольга Созинова, Марина Логинова, Ольга Скрябина, Елена Главатских. Директорами связанных с «Виолет» обществ также являются Олег Созинов и Надежда Губина.

Пекари-кондитеры доказывали, что налоговики напрасно нашли в организации их деятельности намеренное дробление бизнеса для сокращения расходов. Элитной кондитерской предъявили намеренное создание таких юрлиц, как «Николетта», кондитерский бутик «Виолет», «Кондитерская Виолет», «Компания Виолет», «Николетта» и далее по списку, что привело к недоимке на 60 млн рублей. В этом случае иск владельцев кондитерской о незаконности действий налоговиков частично удовлетворили, но факт налогового правонарушения установили.

Следствием установлено, что с 1 апреля 2016 года по 28 марта 2019 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, уклонились от уплаты налогов в размере более 106 миллионов рублей с учетом пени и штрафов.

В ходе расследования уголовного дела следователем наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых в размере более 52 миллионов рублей. Добровольно обвиняемыми возмещен материальный ущерб более 37 миллионов рублей.

Следствием при участии сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю и налогового органа собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Общество#Суд#Налоги
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