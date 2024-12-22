Пермских кондитеров заподозрили в сокрытии от налоговой 100 миллионов рублей

Пекари-кондитеры доказывали, что налоговики напрасно нашли в организации их деятельности намеренное дробление бизнеса для сокращения расходов. Элитной кондитерской предъявили намеренное создание таких юрлиц, как «Николетта», кондитерский бутик «Виолет», «Кондитерская Виолет», «Компания Виолет», «Николетта» и далее по списку, что привело к недоимке на 60 млн рублей. В этом случае иск владельцев кондитерской о незаконности действий налоговиков частично удовлетворили, но факт налогового правонарушения установили.