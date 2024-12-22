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Posted 22 декабря, 07:45

Published 22 декабря, 07:45

Modified 22 декабря, 07:47

Updated 22 декабря, 07:47

Пермячка смогла прервать договор ренты с нерадивым опекуном

Пермячка смогла прервать договор ренты с нерадивым опекуном

22 декабря 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney.
Пенсионерка передала по договору ренты квартиру, но взамен ничего не получила.

Суд расторгнул договор пожизненного содержания с иждивением, рассказали в Пермском районном суде.

Жительница Пермского края обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением, он же — договор ренты. Женщина рассказала суду, что между ней и ответчиком был заключен договор, по которому она обязалась передать в собственность ответчицы квартиру. Ответчица по договору обязалась в течение жизни содержать пожилую женщину, помогать по хозяйству и выплачивать рентные платежи.

Но после заключения контракта, ответчик ни разу не выплачивала рентные платежи, не оплачивала ЖКУ, а также не обеспечивала истца продуктами и лекарствами. Поэтому пенсионерка потребовала расторгнуть договор постоянного содержания с иждивением, прекратить право собственности ответчика на квартиру и возвратить квартиру в свою собственность.

В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик представила заявление о признании иска в полном объеме, а указанные истцом в иске обстоятельства были подтверждены. Суд удовлетворил исковые требования истца в полном объеме. Решение в силу не вступило.

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#Происшествия#Общество#Суд
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