Пермячка смогла прервать договор ренты с нерадивым опекуном

Жительница Пермского края обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением, он же — договор ренты. Женщина рассказала суду, что между ней и ответчиком был заключен договор, по которому она обязалась передать в собственность ответчицы квартиру. Ответчица по договору обязалась в течение жизни содержать пожилую женщину, помогать по хозяйству и выплачивать рентные платежи.