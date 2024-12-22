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Posted 22 декабря, 09:53

Published 22 декабря, 09:53

Modified 22 декабря, 13:59

Updated 22 декабря, 13:59

Проверки на дорогах. В Прикамье начали ловить автомобилистов с елками

Проверки на дорогах. В Прикамье начали ловить автомобилистов с елками

22 декабря 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Лесники также проводят регулярные обходы и объезды подведомственных территорий.

На территории Пермского края проходит профилактическая акция «Новогодняя ель». Она стартовала уже в четверг, 19 декабря.

Таким образом силовики и лесничие будут бороться с незаконной вырубкой хвойных деревьев перед Новым годом. На территории лесов началось патрулирование. В том числе сотрудники ГИБДД будут проверять автомобили, в которых перевозят срубленные ели и пихты.

Те, кто нарушает запрет, и срубил новогоднее дерево без разрешения, будут оштрафованы. Для граждан штраф составит от 3 тыс. рублей до 4 тыс. рублей. Для юридических лиц — от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Если нарушение было совершено с применением автотранспорта и других видов техники, то штраф составит от 4 тыс. — 5 тыс. рублей для граждан и 300 тыс. — 500 тыс. рублей для юридических лиц. В случае, если ущерб от незаконной рубки превысит 5 тыс. рублей, то нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.

Граждане, желающие самостоятельно заготовить ели и (или) деревья других хвойных пород для новогодних праздников должны обратиться с заявлением в соответствующее лесничество, участковое лесничество Пермского края для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

В Перми ужесточились меры против вырубки елей и сосен
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#Происшествия#Общество#Новый год
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