Проверки на дорогах. В Прикамье начали ловить автомобилистов с елками

Те, кто нарушает запрет, и срубил новогоднее дерево без разрешения, будут оштрафованы. Для граждан штраф составит от 3 тыс. рублей до 4 тыс. рублей. Для юридических лиц — от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Если нарушение было совершено с применением автотранспорта и других видов техники, то штраф составит от 4 тыс. — 5 тыс. рублей для граждан и 300 тыс. — 500 тыс. рублей для юридических лиц. В случае, если ущерб от незаконной рубки превысит 5 тыс. рублей, то нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.