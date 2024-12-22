Проверки на дорогах. В Прикамье начали ловить автомобилистов с елками

Posted 22 декабря, 09:53
Published 22 декабря, 09:53
Modified 22 декабря, 13:59
Updated 22 декабря, 13:59
На территории Пермского края проходит профилактическая акция «Новогодняя ель». Она стартовала уже в четверг, 19 декабря.
Таким образом силовики и лесничие будут бороться с незаконной вырубкой хвойных деревьев перед Новым годом. На территории лесов началось патрулирование. В том числе сотрудники ГИБДД будут проверять автомобили, в которых перевозят срубленные ели и пихты.
Те, кто нарушает запрет, и срубил новогоднее дерево без разрешения, будут оштрафованы. Для граждан штраф составит от 3 тыс. рублей до 4 тыс. рублей. Для юридических лиц — от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Если нарушение было совершено с применением автотранспорта и других видов техники, то штраф составит от 4 тыс. — 5 тыс. рублей для граждан и 300 тыс. — 500 тыс. рублей для юридических лиц. В случае, если ущерб от незаконной рубки превысит 5 тыс. рублей, то нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.
Граждане, желающие самостоятельно заготовить ели и (или) деревья других хвойных пород для новогодних праздников должны обратиться с заявлением в соответствующее лесничество, участковое лесничество Пермского края для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.