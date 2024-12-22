Сын экс-депутата заксобрания Прикамья вышел из процедуры банкротства

Виктор Плюснин был депутатом Заксобрания с 2001 по 2021 годы. В 2022 году ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, факт преступления выявили в УФСБ региона. Как считает следствие СКР, с 2013 по 2017 год во время строительства многоквартирного дома для сирот в Добрянке группа лиц воспользовалась служебным положением и похитила 300,1 млн рублей. В дальнейшем часть этой суммы 37,9 млн рублей преступная группа легализовала. Всем четырем фигурантам представлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ и легализации денежных средств по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.