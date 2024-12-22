Сын экс-депутата заксобрания Прикамья вышел из процедуры банкротства

Posted 22 декабря, 08:39
Published 22 декабря, 08:39
Modified 22 декабря, 09:36
Updated 22 декабря, 09:36
Мировым соглашением между Романом Плюсниным и ООО «Жилой комплекс „Сосновый бор“ завершилась процедура банкротства сыном бывшего депутата Заксобрания Виктора Плюснина. Решение было вынесено арбитражем еще в ноябре, следует из материалов дела.
Общество «Сосновый бор» являлось единственным кредитором Романа Плюснина, размер долга составлял 13,7 млн рублей. По мировому соглашению сын экс-депутата должен погасить требования кредитора путем представления в качестве отступного ¾ доли в нежилом помещении в Полазне общей площадью 266,7 кв. м. и прицеп для перевозки грузов. Кроме того, Роман Плюснин должен выплатить кредитору 650 тыс. рублей — стоимость ¼ доли квартиры в Добрянке.
Из открытых источников известно, что собственниками ООО «Жилой комплекс „Сосновый бор“ являются сын находящегося в розыске экс-депутата Пермской гордумы Игоря Рогожникова Юрий Рогожников и мать должника Лариса Плюснина. Общество и сама Плюснина сейчас также находятся в процедуре банкротства.
Кроме этого, как указывается в материалах банкротного дела, кредитору известно о том, что в отношении указанного недвижимого имущества в ЕГРП имеются запись об аресте на основании постановления суда в рамках уголовного дела, рассматриваемого сейчас в Добрянском суде. Интересно, что после заключения мирового соглашения судье Добрянского суда Олегу Гусельникову поступила жалоба, связанная с арестом данного имущества.
Ранее, в июне 2024 года, Добрянский районный суд отклонил апелляционную жалобу на арест имущества, принадлежащего Ларисе Плюсниной, супруге экс-депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина. С требованиями в суд выходил финансовый управляющий бывшего народного избранника Денис Туров.
Сейчас сын и отец Егор и Виктор Плюснины являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве при строительстве дома для сирот в Добрянке. Все, принадлежащие семье Плюсниных предприятия, а также они сами на фоне передачи уголовного дела в суд начали процедуры банкротства. Плюсниным-Рогожниковым следствие вменяет ущерб бюджету региона в 300,1 млн рублей.
Виктор Плюснин был депутатом Заксобрания с 2001 по 2021 годы. В 2022 году ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, факт преступления выявили в УФСБ региона. Как считает следствие СКР, с 2013 по 2017 год во время строительства многоквартирного дома для сирот в Добрянке группа лиц воспользовалась служебным положением и похитила 300,1 млн рублей. В дальнейшем часть этой суммы 37,9 млн рублей преступная группа легализовала. Всем четырем фигурантам представлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ и легализации денежных средств по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
ООО «Сосновый бор» управляло построенным семьями Плюсниных и Рогожниковых жилым зданием в Добрянке, которое они сбыли по госконтрактам для расселения сирот и жителей ветхих домов. Больничный долгострой с земельным участком в 2011 году приобрела компания «Дитранс-Строй», учредителем которой на тот момент являлся Виктор Плюснин.