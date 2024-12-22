Управлявшая пансионатом в Протасах компания «Долголетие» судится с журналистами

Posted 22 декабря, 11:42
Published 22 декабря, 11:42
Modified 22 декабря, 11:45
Updated 22 декабря, 11:45
Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск новосибирского ООО «Долголетие» к обществу «Интернет технологии» из-за публикации «„Концлагерь“ для стариков: в Красноярске работает сеть пансионатов, где пожилые люди
подозрительно умирают». Дело начнут рассматривать в январе.
Представитель «Долголетия» просит сетевое издание опровергнуть заведомо ложные сведения, распространенные в средствах массовой информации на портале NGS24.RU 25 октября 2024 года. В иске говорится, что заметка в Красноярском издании не соответствует действительности и порочит честь, достоинство и деловую репутацию ООО «Долголетие».
В тексте говорится, что в 2023 году из пансионата «Валентина» в Красноярске вывезли 70 стариков. Там также, как и в Перми, прошла проверка прокуратуры и было возбуждено уголовное дело после смерти нескольких пожилых людей. Тем не менее, в октябре 2024 года журналисты узнали, что «Долголетие» открывает в Красноярске новый пансионат. В прокуратуре журналистам пояснили, что в связи с появлением информации о заселении постояльцев директору пансионата в июне 2024 года объявлено предостережение. В дальнейшем собственники бизнеса обратились в прокуратуру с заявлением, что намерены осуществлять деятельность только после получения всех необходимых разрешений от контрольно-надзорных органов.
7 ноября 2024 года пансионат «Долголетие» в Протасах Пермского округа опечатан приставами. 6 ноября Пермский районный суд по ходатайству прокуратуры приостановил деятельность социального приюта «Долголетие» до устранения нарушений. Одновременно с тем было возбуждено уголовное дело и Свердловский районный суд Перми назначил запрет определенных действий управляющей пансионатом для пенсионеров «Долголетие» Татьяну Цыцеву. Недавно СМИ стало известно о гибели двух пожилых людей, пребывавших в приюте.