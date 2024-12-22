Управлявшая пансионатом в Протасах компания «Долголетие» судится с журналистами

В тексте говорится, что в 2023 году из пансионата «Валентина» в Красноярске вывезли 70 стариков. Там также, как и в Перми, прошла проверка прокуратуры и было возбуждено уголовное дело после смерти нескольких пожилых людей. Тем не менее, в октябре 2024 года журналисты узнали, что «Долголетие» открывает в Красноярске новый пансионат. В прокуратуре журналистам пояснили, что в связи с появлением информации о заселении постояльцев директору пансионата в июне 2024 года объявлено предостережение. В дальнейшем собственники бизнеса обратились в прокуратуру с заявлением, что намерены осуществлять деятельность только после получения всех необходимых разрешений от контрольно-надзорных органов.