В МЧС сообщили об ухудшении погоды в Прикамье

Для собственной безопасности рекомендуется избегать нахождение рядом с линиями электропередач; при авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности; не нужно приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям; при входе в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.