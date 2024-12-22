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Posted 22 декабря, 10:27

Published 22 декабря, 10:27

Modified 22 декабря, 10:29

Updated 22 декабря, 10:29

В МЧС сообщили об ухудшении погоды в Прикамье

В МЧС сообщили об ухудшении погоды в Прикамье

22 декабря 2024, 10:27
Фото: properm.ru.
Синоптики ожидают резкого потепления, а затем резкого похолодания.

По данным Пермского ЦГМС 22 декабря в отдельных районах края прогнозируются гололедные отложения. В понедельник утром и днем на дорогах гололедица.

Как указывается на сайте ЦГМС, в ночь на понедельник, 23 декабря ожидается -7…-2 °C небольшой снег, по югу до умеренного, местами гололедные отложения, ветер юго-западный, южный 4-9 м/с.

Завтра днем потеплеет, температура воздуха поднимется до -5…0°C. Ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами гололедные отложения юго-западный, южный 4-9 м/с.

В МЧС предупреждают, что в связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Для собственной безопасности рекомендуется избегать нахождение рядом с линиями электропередач; при авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности; не нужно приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям; при входе в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.

#Прогноз погоды#Пермь#Прогноз
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