В МЧС сообщили об ухудшении погоды в Прикамье

Posted 22 декабря, 10:27
Published 22 декабря, 10:27
Modified 22 декабря, 10:29
Updated 22 декабря, 10:29
По данным Пермского ЦГМС 22 декабря в отдельных районах края прогнозируются гололедные отложения. В понедельник утром и днем на дорогах гололедица.
Как указывается на сайте ЦГМС, в ночь на понедельник, 23 декабря ожидается -7…-2 °C небольшой снег, по югу до умеренного, местами гололедные отложения, ветер юго-западный, южный 4-9 м/с.
Завтра днем потеплеет, температура воздуха поднимется до -5…0°C. Ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами гололедные отложения юго-западный, южный 4-9 м/с.
В МЧС предупреждают, что в связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Для собственной безопасности рекомендуется избегать нахождение рядом с линиями электропередач; при авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности; не нужно приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям; при входе в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.