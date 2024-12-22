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Posted 22 декабря, 15:41

Published 22 декабря, 15:41

Modified 23 декабря, 04:16

Updated 23 декабря, 04:16

В Перми на 87 году жизни скончался экс-тренер школьной сборной России по баскетболу

В Перми на 87 году жизни скончался экс-тренер школьной сборной России по баскетболу

22 декабря 2024, 15:41
Фото: БК «Парма».
С 1980 года Владимир Кельсин работал преподавателем физкультуры в пермской школе №9.

На 87-м году жизни скончался Владимир Никанорович Кельсин. Об этом сообщил баскетбольный клуб «Парма».

«Один из лучших баскетболистов Прикамья 1960-х годов, заслуженный учитель России, детский тренер, много лет проработавший в пермской школе №9. Под руководством Владимира Кельсина несколько поколений пермских ребят навсегда влюбились в баскетбол», — говорится с соцсетях клуба.

С 1972 года по 1978 год Владимир Кельсин был одним из тренеров сборной команды школьников России. В 2004 году в Финляндии участвовал в чемпионате Европы по баскетболу среди ветеранов.

С 1980 года был учителем физкультуры школы №9 им. А. С. Пушкина. Он — главный тренер сборной школы по баскетболу, заслуженный учитель России, отличник народного просвещения, победитель Областного конкурса «Учитель года» в 1996 году.

Прощание с Владимиром Никаноровичем состоится в среду, 25 декабря, в 10:30, в школе №9 (Комсомольский проспект, 45).

#Спорт
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