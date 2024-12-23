4G-интернет от билайна стал еще быстрее в аэропорту «Большое Савино»

Posted 23 декабря, 07:34
Published 23 декабря, 07:34
Modified 23 декабря, 07:37
Updated 23 декабря, 07:37
Мобильный оператор обновил сетевую инфраструктуру в международном аэропорту «Большое Савино» в Перми. Запущенное инженерами компании дополнительное телеком-оборудование не только увеличило зону охвата 4G, но и улучшило качество мобильного интернета и голосовой связи для пассажиров воздушной гавани.
Как отмечают в билайне, сегодня стабильный и надежный 4G-сигнал работает на всей территории аэровокзального комплекса, включая терминал, взлетно-посадочную полосу, а также подъезды и пути, ведущие к аэропорту.
Кроме того, модернизация позволила оптимизировать уже существующую инфраструктуру, что расширило возможности сети оператора для увеличивающихся запросов клиентов. Это особенно важно, учитывая, что «Большое Савино» является единственным аэропортом края, обслуживающим регулярные пассажирские перевозки, и весь основной пассажиропоток приходится именно на него.
В результате — жители и гости края могут пользоваться мобильными сервисами с большим комфортом. Например, пообщаться с близкими в мессенджерах перед вылетом, провести время за просмотром видеоконтента в ожидании своего рейса, быстро ответить на рабочие письма или даже провести онлайн-встречу с коллегами, заказать такси сразу после приземления и другие.
Станислав Пыхтин, директор Пермского отделения билайна:
— Наша команда продолжает улучшать покрытие 4G на стратегически значимых объектах и крупных транспортных узлах края. Так, недавно мы провели технические работы в аэропорту и обеспечили высокие скорости мобильного интернета для удобства клиентов. Думаю, это будет особенно актуально сейчас, в приближающиеся длинные январские выходные, когда пассажиропоток здесь значительно увеличится — многие жители отправятся на отдых в другие регионы, а кто-то, наоборот, прилетит в наш край. Между тем, оценить новое качество 4G могут и сотрудники аэропорта, оперативно решая рабочие вопросы в режиме онлайн.
Помимо обновления инфраструктуры, билайн реализует целый комплекс инновационных технологий, который в компании называют «умной сетью». Например, благодаря одной из них, агрегации частот, даже тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний*. Подробнее об этом читайте здесь.
*Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.
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