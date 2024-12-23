4G-интернет от билайна стал еще быстрее в аэропорту «Большое Савино»

В результате — жители и гости края могут пользоваться мобильными сервисами с большим комфортом. Например, пообщаться с близкими в мессенджерах перед вылетом, провести время за просмотром видеоконтента в ожидании своего рейса, быстро ответить на рабочие письма или даже провести онлайн-встречу с коллегами, заказать такси сразу после приземления и другие.