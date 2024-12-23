Без ощущения зимы. Чего ожидать от погоды в Пермском крае на этой неделе

Posted 23 декабря, 02:21
Published 23 декабря, 02:21
Modified 23 декабря, 02:24
Updated 23 декабря, 02:24
Последняя рабочая неделя 2024 года в Пермском крае будет теплее климатической нормы на 5-9° в зависимости от района. На юге отклонения от «зимней» нормы ожидаются меньше, поскольку гребень антициклона будет влиять на погоду сильнее, чем в других территориях, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».
Сегодня, 23 декабря, в Прикамье ожидается облачность, небольшой снег, в отдельных районах умеренный снег, в северных районах преимущественно без осадков. Местами на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха -6…-1°, днем -5…0°. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Во вторник переменная облачность, также местами пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до -8…-3°, на юге -14…-9°, днем -10…-5°°. Скорость южного ветра составит 2-7 м/с.
25 декабря погода в регионе будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -18…-13°, при прояснениях в низинах до -20°, днем -14…-9°. Ветер ожидается слабый. В четверг облачно с прояснениями, выпадет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -12…-7°, при прояснениях -18…-13°, в низинах до -20° при прояснениях, днем -10…-5°. Прогнозируется ветер южный, юго-западный со скоростью 3-8 м/с.
В пятницу, 27 декабря, ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью потеплеет до -6…-1°, днем температура воздуха установится на отметке -5…0°. Ветер сменит направление на запад, северо-запад — его скорость до 6-11 м/с. По предварительным данным, в субботу и воскресенье температура воздуха немного понизится — она ожидается на уровне -8…-3°, также прогнозируется небольшой снег.