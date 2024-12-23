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Posted 23 декабря, 02:21

Published 23 декабря, 02:21

Modified 23 декабря, 02:24

Updated 23 декабря, 02:24

В Пермском крае на неделе с 23 по 29 декабря ожидаются температурные скачки

Без ощущения зимы. Чего ожидать от погоды в Пермском крае на этой неделе

23 декабря 2024, 02:21
Фото: properm.ru.

В Пермском крае на неделе с 23 по 29 декабря ожидаются температурные скачки

Холоднее будет в южных районах региона, чем в северных.

Последняя рабочая неделя 2024 года в Пермском крае будет теплее климатической нормы на 5-9° в зависимости от района. На юге отклонения от «зимней» нормы ожидаются меньше, поскольку гребень антициклона будет влиять на погоду сильнее, чем в других территориях, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Сегодня, 23 декабря, в Прикамье ожидается облачность, небольшой снег, в отдельных районах умеренный снег, в северных районах преимущественно без осадков. Местами на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха -6…-1°, днем -5…0°. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Во вторник переменная облачность, также местами пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до -8…-3°, на юге -14…-9°, днем -10…-5°°. Скорость южного ветра составит 2-7 м/с.

25 декабря погода в регионе будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -18…-13°, при прояснениях в низинах до -20°, днем -14…-9°. Ветер ожидается слабый. В четверг облачно с прояснениями, выпадет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -12…-7°, при прояснениях -18…-13°, в низинах до -20° при прояснениях, днем -10…-5°. Прогнозируется ветер южный, юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

В пятницу, 27 декабря, ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью потеплеет до -6…-1°, днем температура воздуха установится на отметке -5…0°. Ветер сменит направление на запад, северо-запад — его скорость до 6-11 м/с. По предварительным данным, в субботу и воскресенье температура воздуха немного понизится — она ожидается на уровне -8…-3°, также прогнозируется небольшой снег.

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