Без ощущения зимы. Чего ожидать от погоды в Пермском крае на этой неделе

Последняя рабочая неделя 2024 года в Пермском крае будет теплее климатической нормы на 5-9° в зависимости от района. На юге отклонения от «зимней» нормы ожидаются меньше, поскольку гребень антициклона будет влиять на погоду сильнее, чем в других территориях, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».