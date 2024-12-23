Битва за стадион «Трудовые резервы». Что происходило, происходит и будет происходить

Posted 23 декабря, 06:53
Published 23 декабря, 06:53
Modified 23 декабря, 06:57
Updated 23 декабря, 06:57
Стадион «Трудовые резервы», несмотря на то, что от него не так много осталось, максимально востребован жителями Мотовилихи, Садового и других районов города. Достаточно сказать, что пока это единственный каток, который залили в Перми!
У Театра-Театра власти ждут холодов, чтобы сделать лед. На стадионе «Энергия» катка больше не будет, потому что новое футбольное поле предназначено только для игры в футбол. Стадион «Юность» на реконструкции. «Орленок» и «Динамо» — это всё, что осталось в центре города, но оба объекта заполнены спортсменами, которые ждут не дождутся заливки льда.
Всего по городу будет 40 бесплатных катков. В Мотовилихинском районе катки зальют в микрорайоне Ива и на Вышке-2, но туда с Садового и Городских горок ездить очень далеко.
Объекты спорткомплекса занимают площадь порядка 14 тыс. кв. м — треть участка в 41 тыс. кв. метров, попадающего под реновацию (законсервированный ветхий Дом спорта — порядка 1490 кв. м + павильон-раздевалка, где сейчас находится база катка + старое поле с дорожками). Остальное пространство — гаражи, пустыри, заборы, временные постройки. За счет этих заброшенных участков к стадиону хотят добавить примерно 2,5 тыс. кв. м и увеличить площадь спорткомплекса до 16,5 тыс. кв. м.
Земля, стадион и все другие постройки (то, что осталось от Дома спорта) принадлежат владельцам «Горного хрусталя» — братьям Максиму и Артему Блиновым. До них были какие-то москвичи, которые не вкладывались в содержание объекта. Блиновы получились добросовестными приобретателями и, в принципе, могли бы снести стадион и всё застроить, закон-то пока на их стороне. Но жители шумно заявили о своем несогласии с застройкой стадиона. И так сильно шумели, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался, на каких таких законных основаниях перешел стадион в частную собственность.
Краевые власти провели переговоры с предпринимателями, чтобы те отдали стадион и Дом спорта в краевую собственность после реконструкции, а остальную территорию застроили жильем. Общая площадь зоны реновации в микрорайоне Городские горки составит порядка 9,3 га. Инициатором комплексного развития территории (КРТ) на Городских горках стало ООО «СНова», один из правообладателей участка. Девелопер намерен возвести жилой квартал переменной этажности с высотными акцентами.
Кроме реконструкции спортобъекта, обещают построить детский сад, помещение для женской консультации, проложить новую улично-дорожную сеть и новые коммуникации, благоустроить прилегающую территорию.
Над проектом реновации Городских горок и обновления СК «Трудовые резервы» работает Архбюро R1 (Екатеринбург). Компания была выбрана в процессе экспертного аудита (эксперты: «Т+Т ARCHITECTS» (Москва), MLA+ (Санкт-Петербург), «Архитектурное бюро Гордеев–Демидов» (Екатеринбург), Институт комплексного проектирования «АТОМ» (Екатеринбург) и др.).
На данный момент есть два проекта реконструкции спортобъекта и освоения территории в целом: один от девелопера ООО «СНова» (в нескольких вариантах), другой — от общественников, один из главных разработчиков — пермский эксперт Елена Годовалова. Плюс есть еще экологи, которые говорят, что их мнение ни одним из проектов пока не учтено, но к ним прислушиваются, и это хорошо.
Рассмотрим подробнее проекты.
По данным Минспорта Пермского края, спорткомплекс будет состоять из двух ключевых объектов:
Вне зависимости от наполнения стадиона — футбольное поле с трибунами, либо многофункциональная площадка — в зимнее время здесь будет организован каток с проектируемой площадью льда порядка 7 тыс. кв. м (такой же, как сейчас).
Обе зоны проектируются с возможностью дополнять друг друга, например, на время состязаний или массовых мероприятий. В Доме спорта предполагается открытие точки питания, которой смогут воспользоваться, например, посетители катка, а также родители, ожидающие детей с тренировок.
Общественники считают, что их вариант лучше, чем предложенный застройщиком. Их проектными решениями «проектируемая жилая застройка выстроена вдоль красных линий улиц, что подчеркивает принцип квартальности, но с соблюдением проницаемости внутридворовых пространств».
Проектируемые здания формируют фасад улицы. Не допускаются значительные «разрывы» в линии застройки. Проект учитывает существующую архитектурную доминанту микрорайона Городские горки — Отель Holiday Inn Perm, бульвар Гагарина, 65а.
На первых этажах жилой застройки представители инициативной группы предлагают создать общественные зоны. Торговая улица (пассаж, галерея) с видом на сквер вдоль ул. Макаренко сформирует единое пространство для ежедневного времяпрепровождения жителей. Открытые (незамкнутые) с южной стороны жилые кварталы обеспечат высокий уровень естественной освещенности и инсоляции. Внутридворовые пространства защищены от шума, пыли и загазованности.
Учтены предельные нормы плотности проектируемого жилья. Для Мотовилихинского района максимально допустимый коэффициент плотности застройки (отношение общей площади квартир к площади земельного участка) составляет 2,22. На схемах, представленных застройщиком, коэффициент плотности застройки более 3,0.
Кроме того, по словам авторов концепции от общественности, в их проекте соблюдены строительные правила проектирования спортивных объектов и санитарные нормы и правила размещения спортивных объектов.
Спортивный объект размещен внутри квартала, тем самым соблюдены принципы размещения спортивных объектов вблизи зеленой зоны, обеспечена защита объекта спортивной и игровой инфраструктуры от неблагоприятных факторов (шум, пыль, загазованность), соблюдены нормы озеленения и инсоляции, обеспечена взаимосвязь функциональных зон с учетом недопущения фрагментации рекреационных зон.
Соблюдены требования к территориальной доступности и обеспечению спортивной инфраструктурой из расчета на 100 тыс. населения, учтены потребности всех категорий граждан.
Планируемая территория спорта оптимизирована. Спортивное ядро — стадион с трибунами — сдвинуто ближе к Дому спорта. Сохранен легкоатлетический кластер.
Выполнена реконструкция Дома спорта с сохранением части исторического здания, дополненной обширной, современной пристройкой. Со стороны 3-го Поваренного лога вдоль спортивного объекта проектируются кромочные улицы и пешеходные зоны с размещением элементов ландшафтной архитектуры и зон коммерции в подтрибунном пространстве. Справа и слева от трибун планируется пешеходная связь между спортивным объектом и Садом соловьев.
В целом создается единая, большая рекреационная зона, которая станет местом ежедневного отдыха горожан.
Инициативная группа критикует проект инвесторов за «скромность» в отношении спорта. По словам общественников, «Трудовые резервы» изначально создавались для массового спорта, для молодежи, для учащихся, были ориентированы на их всестороннее развитие. Новый проект массовости не подразумевает. Нет места ни для школьников, ни для пенсионеров, ни для теннисных столов, танцевального зала тоже нет.
«На наш взгляд, очень скудно, — рассказала Properm.ru представитель инициативной группы Наталия Комаровская. — Нет зала для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол). Нет гимнастики. А где девочки и женщины в зеркала на себя любоваться будут? Нет залов для занятий физкультурой. Да ничего нет, кроме двух залов для занятий боксом и дзюдо. Таким образом, удовлетворены потребности только этих федераций. И то очень скромно».
Кроме того, нет парковок, мест хранения спецтехники и инвентаря (лед же как-то собираются заливать, снег убирать).
По словам Наталии, застройщик не рассматривает ничего, кроме того минимума, на который он согласился. Небольшое футбольное поле без трибун, беговая дорожка, спортангар с двумя 300-метровыми спортивными залами — «всё компактно уложено в прокрустово ложе площадью в 1 га» при любом из 4 представленных вариантов. «Там только дома большие», — поясняет Наталия.
По словам архитектора Елены Годоваловой, проект инвесторов плох тем, что предполагается крайняя плотность жилой застройки. Дворы-колодцы имеют низкий уровень естественной освещенности. Разделение жилым массивом (фрагментация) рекреационной зоны, то есть разнесен спорт и озелененная парковая зона.
Градостроительный «провал» в жилой застройке вдоль красных линий у круговой развязки. Устранение площадки под полноценный стадион с нормативными беговыми дорожками. Снос Дома спорта, имеющего для многих поколений спортсменов историческую ценность, который при грамотном подходе может быть объектом реновации, с современной пристройкой. Новый ФОК (здание для занятий спортом) крайне мал.
Документ предварительно изучили специалисты градостроительного блока правительства, в том числе Института территориального планирования. И их претензии таковы: в представленном проекте отсутствуют технико-экономические показатели, по которым происходит расчет по социальной инфраструктуре.
Не учтено дорожное моделирование проекта, количество перспективных транспортных корреспонденций внутри квартала. Территория спортобъекта окружена узкими квартальными улицами, в некоторых случаях улицы заканчиваются тупиком, без возможности проезда и комфортного подъезда к спортобъекту.
Не учтены требования Генерального плана Перми по отношению к профилям кромочных улиц (перспективной зоны ООПТ Сад соловьев), в которые должны входить: пешеходная зона, зона для велосипедистов, а также зеленая зона с газонами и деревьями. Проектируемый стадион не предусматривает проезды по нормам пожарной и антитеррористической безопасности.
По словам координатора проекта «Сад соловьев у речки Уинки» Надежды Баглей, с экологической точки зрения пробелы есть в обоих проектах. По словам эколога, для зеленого каркаса Перми и Сада соловьев очень важно правильно сформировать пешеходные пространства вдоль кромки долины реки, и необходимо, чтобы все ключевые моменты были отражены в договоре КРТ.
«В Перми еще не было таких открытых и всесторонних обсуждений застройки — с участием городских сообществ, региональных ведомств, инвестора и застройщика, — отметила Надежда Баглей. — На встречах мы видим министров, руководителей ведомств, заместителей губернатора».
Общественники проводят одиночные пикеты в поддержку стадиона «Трудовые резервы». «Проект застройщика далеко не единственно возможный, как он говорит на каждой встрече, и далеко не самый лучший, — поясняет Наталия Комаровских. — Для них да, самый лучший. Они искренне так считают. Конечно, для них он правильный и хороший, потому что в его основу положена максимальная прибыль для застройщика и собственника. Но город строится для людей. И город строится на века. Поэтому градостроительные вопросы требуют большой ответственности не только перед ныне живущими, но и перед будущими поколениями».
Инициативная группа по защите стадиона от застройки считает, что решения должны приниматься на основе конкурса проектов и конкурса застройщиков, с обязательным участием жителей.
Как минимум, считают активисты, должны быть полноценные публичные слушания на каждом этапе принятия решений. А заказчиком и проектов, и конкурсов, и всех строительных работ должно выступать государство. Тогда ответственность и контроль будет в руках государства. Пока получается, что собственник сам решил, сам спроектировал с прицелом себе в карман, сам нашел застройщика, а если застройщик что и не выполнит из своих обязательств, то максимум отделается штрафом.
Общественники хотят, чтобы был конкурс и общественный контроль, а еще — привлечение к обсуждению профессионального сообщества. Только так можно найти тот самый идеальный вариант.
«Лично я была бы очень рада, чтобы тут был бассейн и спортзал с зеркалами для хот-айрона. И пусть останется большой стадион. Людям нравится большое, просторное, а не 10 спортплощадок, уложенных шашечками, — говорит Наталия. — И парк кругом, чтобы гулять, чтобы зелень видеть, птицы чтобы остались. И молодежный центр в „Искре“. Можно прекрасный центр сделать. И совсем без застройки. Больше строить, что ли, негде? Есть, где. И при этом можно не отнимать у людей социально значимые объекты и рекреационные зоны. И так уже не продохнуть в городе, одни высотки кругом».
Активисты подчеркивают, что градостроительство — это стратегия. А сиюминутное решение каких-то социальных задач за счет застройщика (типа строительства пусть небольшого, но спортобъекта) — это тактика. Застройщик в любом случае не пострадает, он просто переложит свои расходы на покупателей квартир, а построенные соцобъекты — на бюджет.
Стадион «Дзержинец» (ул. Углеуральская, 23) — застроен жилым комплексом «Весна».
Ипподром (ш. Космонавтов, 162) — уникальный центр конного спорта! — застроен торгово-развлекательными центрами «Леруа Мерлен» и «Планета» и жилым комплексом «Парма».
ДЮСШ спортивной гимнастики (ул. Шпальная, 2) — снесена. Планировалось строительство Регионального центра фигурного катания и бассейна, в итоге земля отдана под застройку жилым комплексом.
Стадион гимназии № 33 (ул. Островского, 68) — отчужден под строительство частной ледовой арены. На сегодняшний день стадион разрушен, арена не построена.
Под угрозой застройки находятся: ДС «Кама» (вместе с бассейном и стадионом); стадион «Молот» (ул. Лебедева, 13) — «спасен всем миром» от застройки в 2022 году, но по-прежнему не защищен от последующей застройки; спорткомплекс «Трудовые резервы» (ул. Патриса Лумумбы, 2).