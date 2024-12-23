Битва за стадион «Трудовые резервы». Что происходило, происходит и будет происходить

Общественники проводят одиночные пикеты в поддержку стадиона «Трудовые резервы». «Проект застройщика далеко не единственно возможный, как он говорит на каждой встрече, и далеко не самый лучший, — поясняет Наталия Комаровских. — Для них да, самый лучший. Они искренне так считают. Конечно, для них он правильный и хороший, потому что в его основу положена максимальная прибыль для застройщика и собственника. Но город строится для людей. И город строится на века. Поэтому градостроительные вопросы требуют большой ответственности не только перед ныне живущими, но и перед будущими поколениями».