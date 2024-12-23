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Posted 23 декабря, 14:10

Published 23 декабря, 14:10

Modified 23 декабря, 14:12

Updated 23 декабря, 14:12

СМИ: Дмитрий Рыболовлев может купить бразильский клуб «Васко да Гама»

Бывшего пермяка заподозрили в интересе к покупке бразильского супер-клуба

23 декабря 2024, 14:10
Фото: ФК Монако.

СМИ: Дмитрий Рыболовлев может купить бразильский клуб «Васко да Гама»

Об интересе к «Васко да Гаме» со стороны Дмитрия Рыбловлева сообщают СМИ.

Дмитрий Рыболовлев может купить бразильский клуб «Васко да Гама». Об это сообщают бразильские СМИ.

Бывшего собственника «Уралкалия» называют в числе претендентов на покупку титулованного бразильского клуба. Также, по данным СИМ, интерес проявляли владелец «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис и бывший президент английского «Лидса» Андреа Радриццани.

Впрочем, представитель Дмитрия Рыболовлева опроверг «РБК Спорт» информацию о каком-либо интересе бизнесмена или футбольного клуба «Монако» к приобретению бразильской команды «Васко да Гама».

Рыболовлев с 2011 года владеет футбольным клубом «Монако», его состояние оценивается в 6,4 млрд. долларов.

«Васко да Гама» был основан в 1898 году как гребной клуб, футбольная команда в нем появилась в 1915-м. Клуб из Рио-де-Жанейро — четырехкратный чемпион Бразилии, обладатель Кубка Либертадорес.

В октябре прокуратура Швейцарии прекратила уголовное преследование Дмитрия Рыболовлева, в связи с арестом в Монако швейцарского арт-дилера Ива Бувье.

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#Спорт#Рыболовлев#Дмитрий Рыболовлев
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