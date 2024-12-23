properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 05:30

Published 23 декабря, 05:30

Modified 23 декабря, 07:41

Updated 23 декабря, 07:41

Как освежить новогодний стол и удивить домочадцев с помощью простых рецептов.

Чем заменить оливье на Новый год: вкусные и странные рецепты для праздничного стола

23 декабря 2024, 05:30
Фото: Изображение Midjourney. Как освежить новогодний стол и удивить домочадцев с помощью простых рецептов.

Вкусные рецепты на Новый 2025 год: как собрать необычный праздничный стол

Сюжет
Хэппи нью еар
Рассказываем, как просто, но удивительно заменить главное блюдо, без которого сложно представить Новый год.

В сети в последние недели стали распространяться рецепты несладких чизкейков. Идея приготовления такого блюда, на первый взгляд, кажется дикой. Ведь чизкейк в традиционном понимании — это классический американский десерт из сливочного сыра или творога. Но предлагаем присмотреться: вдруг эти рецепты станут достойной заменой уже поднадоевшего оливье?

Специально для ностальгирующих по бою курантов, любителей пересматривать «Иронию судьбы, или С лёгким паром!» (6+) и почитателей традиций начнем с одноименного чизкейка. Попробуйте такой вариант — думаем, у вас получится удивить близких и друзей в новогоднюю ночь.

кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Фото: киноконцерн «Мосфильм»

Оливье

На форму диаметром 20 см вам понадобится:

  • 300 г докторской колбасы
  • 4 картофелины
  • 4 небольших моркови
  • 200 г маринованных огурцов
  • 400 г замороженного зеленого горошка
  • 4 яйца
  • 300 г майонеза
  • 100 г сметаны
  • 20 г желатина
  • 150 мл воды

Приготовление

1. Отварите яйца. Картофель и морковь запеките в духовке, обернув пищевой фольгой, в течение 40-50 минут при температуре 180-200°C. Этот способ лучше традиционной варки овощей — так они сохранят вкусовые качестве и не будут водянистыми.

2. Не размораживайте горошек перед варкой, а сразу бросьте его в воду и отварите на среднем огне в течение 40 минут. В процессе приготовления пробуйте — он должен размягчиться. Замочите желатин в 150 мл холодной воды. Нарежьте кубиками картофель, морковь, яйца и докторскую колбасу. Заправьте салат по вкусу майонезом и перемешайте.

3. Слейте воду с горошка и измельчите его в пюре при помощи погружного блендера. Если шкурка плотная, то протрите получившуюся массу через сито. Посолите, добавьте майонез и сметану, а затем на несколько минут вынесите на балкон или во двор, чтобы охладить. Нагрейте в микроволновой печи желатин так, чтобы он полностью растворился, — достаточно меньше одной минуты на низкой мощности. Добавьте желатин к гороховому пюре, хорошо перемешайте.

4. Выложите салат в кондитерское кольцо, которое используют для приготовления тортов и чизкейков. Раскройте замок на кольце примерно на расстоянии 1 см от бортиков салата. Вылейте гороховую смесь на вершину салата так, чтобы она заполнила расстояние между салатом и кондитерским кольцом. Поставьте получившийся чизкейк в холодильник на ночь, чтобы гороховой слой застыл.

Такой вариант оливье может разнообразить ваш праздничный стол.Такой вариант оливье может разнообразить ваш праздничный стол.
Такой вариант оливье может разнообразить ваш праздничный стол.. Фото: ideogram.ai

Селедка под шубой

На форму диаметром 20 см нужны следующие ингредиенты:

  • 700 г свеклы
  • 500 г картофеля
  • 1 крупная луковица
  • 400 г моркови
  • 3 яйца
  • 400 г селедки
  • 150 г майонеза
  • 150 г сметаны
  • 25 г желатина
  • 0,5 столовой ложки уксуса
  • 1 чайная ложка сахара
  • 50 мл воды.

Приготовление

1. Запеките овощи — для этого хорошо вымойте их, оберните фольгой и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 50-60 минут. Нарежьте лук мелкими кубиками, высыпьте в миску, добавьте сахар, уксус и воду, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться. Отварите яйца, накрошите селедку мелкими кубиками.

2. С готовых овощей снимите кожуру и потрите яйца, картофель и морковь на мелкой терке. Для формирования слоев салата лучше использовать два кондитерских кольца диаметром 18 и 20 см. Возьмите кольцо меньшего диаметра и сформируйте слои, а в кольцо побольше залейте свекольный слой. В маленькое кольцо выложите картофель, затем слой селедки, потом лук, морковь и яйца. Разделите слои майонезом и солью.

3. Для завершающего слоя нам понадобится взбить свеклу с майонезом и сметаной с помощью блендера. Замочите желатин в воде, растопите его в микроволновой печи, поставив туда на 15 секунд. Не забывайте перемешать желатин, а когда он немного остынет, добавьте к свекле и тщательно размешайте.

4. Снимите маленькое кольцо с салатной основы и подвиньте большое кольцо так, чтобы она оказалась в центре. Вылейте свекольную смесь в форму и оставьте ее в холодильнике на ночь.

Селедка под шубой в новом прочтении.Селедка под шубой в новом прочтении.
Селедка под шубой в новом прочтении.. Фото: ideogram.ai

Мимоза

  • 4-5 штук картофеля
  • 2 моркови
  • 3-4 яйца
  • 100 г репчатого лука
  • 150 г твердого сыра
  • 200 г слабосоленой семги или консервированного тунца/сайры
  • 100-150 г майонеза
  • соль, перец по вкусу
  • 0,5 чайной ложки яблочного уксуса
  • 1 чайная ложка сахара
  • 50 мл воды.

Для морковного слоя:

  • 500 г моркови
  • 150 г майонеза
  • 150 г сметаны или творожного сыра
  • 20 г желатина
  • 150 мл воды
  • желтый пищевой краситель (можно обойтись и без него).

Приготовление

1. Отварите или запеките картофель и морковь до готовности. Отварите яйца, остудите все ингредиенты. Для лукового маринада мелко накрошите лук, а затем смешайте его с сахаром, уксусом и горячей водой. Оставьте эту смесь на 10 минут.

2. Натрите на терке яйца, картофель и сыр. Раздавите рыбу вилкой или нарежьте кусочками, если отдали предпочтение свежей рыбе. На дно формы выложите слой картофеля, посолите и добавьте майонез. После этого добавьте слой из маринованного лука, рыбы и яиц, посыпьте сверху сыром.

3. Далее натрите морковь на терке. Взбейте майонез, сметану (либо творожный сыр) и пищевой краситель (если решили его добавить). Замочите в воде желатин и растворите его на водяной бане. Добавьте в морковную смесь и перемешайте.

4. В завершение приготовления вылейте морковный слой поверх салата, немного раздвинув края. Готовый чизкейк уберите в холодильник на несколько часов, чтобы он как следует застыл. После этого блюдо можно украсить зеленью или другими овощами.

Для этого чизкейка можно использовать пищевой краситель.Для этого чизкейка можно использовать пищевой краситель.
Для этого чизкейка можно использовать пищевой краситель.. Фото: ideogram.ai

Свекольный чизкейк с сельдью

  • 4 куска бородинского хлеба
  • 140 г творожного сыра
  • 150 г сыра брынза
  • 2 столовые ложки быстрорастворимого желатина
  • 2 столовые ложки апельсинового сока
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 3 столовые ложки измельченного укропа
  • 3 небольшие свеклы
  • 200 г филе сельди
  • соль
  • 200 мл сливок жирностью 23%
  • молотый черный перец (по желанию)

Приготовление

1. Отварите, остудите свеклу. Затем очистите ее и измельчите до консистенции пюре с помощью блендера.

2. Вырежьте порционными формами сердечки или круги из хлеба — для этого можно использовать круги нужного диаметра из пластиковой бутылки емкостью 1,5 л. Полученные круги сложите сердечками. Установите формы для салата на тарелки и положите в каждую из них по хлебному сердечку.

3. Смешайте творожный сыр и брынзу. Взбивайте их с помощью блендера на небольшой скорости, пока масса не станет однородной. Добавьте 100 мл сливок и еще немного взбейте смесь, а затем добавьте лимонный и апельсиновый сок, а также укроп.

4. Две столовые ложки желатина залейте тремя ложками горячей воды и размешивайте, пока он не растворится полностью. Затем влейте желатин в свекольную смесь. Смешайте ее с сырной массой, посолите по вкусу, можно и поперчить, если вы любите черный перец. Добавьте оставшиеся 100 мл сливок и снова взбейте все блендером. Нарежьте филе сельди маленькими кусочками и добавьте к сырно-свекольной массе, а затем хорошенько перемешайте.

5. Готовую массу разложите по формам и поставьте в холодильник на четыре часа. После этого чизкейки выньте из форм, украсьте зеленью и можете подавать на стол.

Фото: ideogram.ai
#Общество#Хэппи нью еар#Новый год#Еда#Рецепты#Кулинария#Салаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика