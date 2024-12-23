Чем заменить оливье на Новый год: вкусные и странные рецепты для праздничного стола

Posted 23 декабря, 05:30
Published 23 декабря, 05:30
Modified 23 декабря, 07:41
Updated 23 декабря, 07:41
В сети в последние недели стали распространяться рецепты несладких чизкейков. Идея приготовления такого блюда, на первый взгляд, кажется дикой. Ведь чизкейк в традиционном понимании — это классический американский десерт из сливочного сыра или творога. Но предлагаем присмотреться: вдруг эти рецепты станут достойной заменой уже поднадоевшего оливье?
Специально для ностальгирующих по бою курантов, любителей пересматривать «Иронию судьбы, или С лёгким паром!» (6+) и почитателей традиций начнем с одноименного чизкейка. Попробуйте такой вариант — думаем, у вас получится удивить близких и друзей в новогоднюю ночь.
На форму диаметром 20 см вам понадобится:
1. Отварите яйца. Картофель и морковь запеките в духовке, обернув пищевой фольгой, в течение 40-50 минут при температуре 180-200°C. Этот способ лучше традиционной варки овощей — так они сохранят вкусовые качестве и не будут водянистыми.
2. Не размораживайте горошек перед варкой, а сразу бросьте его в воду и отварите на среднем огне в течение 40 минут. В процессе приготовления пробуйте — он должен размягчиться. Замочите желатин в 150 мл холодной воды. Нарежьте кубиками картофель, морковь, яйца и докторскую колбасу. Заправьте салат по вкусу майонезом и перемешайте.
3. Слейте воду с горошка и измельчите его в пюре при помощи погружного блендера. Если шкурка плотная, то протрите получившуюся массу через сито. Посолите, добавьте майонез и сметану, а затем на несколько минут вынесите на балкон или во двор, чтобы охладить. Нагрейте в микроволновой печи желатин так, чтобы он полностью растворился, — достаточно меньше одной минуты на низкой мощности. Добавьте желатин к гороховому пюре, хорошо перемешайте.
4. Выложите салат в кондитерское кольцо, которое используют для приготовления тортов и чизкейков. Раскройте замок на кольце примерно на расстоянии 1 см от бортиков салата. Вылейте гороховую смесь на вершину салата так, чтобы она заполнила расстояние между салатом и кондитерским кольцом. Поставьте получившийся чизкейк в холодильник на ночь, чтобы гороховой слой застыл.
На форму диаметром 20 см нужны следующие ингредиенты:
1. Запеките овощи — для этого хорошо вымойте их, оберните фольгой и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 50-60 минут. Нарежьте лук мелкими кубиками, высыпьте в миску, добавьте сахар, уксус и воду, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться. Отварите яйца, накрошите селедку мелкими кубиками.
2. С готовых овощей снимите кожуру и потрите яйца, картофель и морковь на мелкой терке. Для формирования слоев салата лучше использовать два кондитерских кольца диаметром 18 и 20 см. Возьмите кольцо меньшего диаметра и сформируйте слои, а в кольцо побольше залейте свекольный слой. В маленькое кольцо выложите картофель, затем слой селедки, потом лук, морковь и яйца. Разделите слои майонезом и солью.
3. Для завершающего слоя нам понадобится взбить свеклу с майонезом и сметаной с помощью блендера. Замочите желатин в воде, растопите его в микроволновой печи, поставив туда на 15 секунд. Не забывайте перемешать желатин, а когда он немного остынет, добавьте к свекле и тщательно размешайте.
4. Снимите маленькое кольцо с салатной основы и подвиньте большое кольцо так, чтобы она оказалась в центре. Вылейте свекольную смесь в форму и оставьте ее в холодильнике на ночь.
Для морковного слоя:
1. Отварите или запеките картофель и морковь до готовности. Отварите яйца, остудите все ингредиенты. Для лукового маринада мелко накрошите лук, а затем смешайте его с сахаром, уксусом и горячей водой. Оставьте эту смесь на 10 минут.
2. Натрите на терке яйца, картофель и сыр. Раздавите рыбу вилкой или нарежьте кусочками, если отдали предпочтение свежей рыбе. На дно формы выложите слой картофеля, посолите и добавьте майонез. После этого добавьте слой из маринованного лука, рыбы и яиц, посыпьте сверху сыром.
3. Далее натрите морковь на терке. Взбейте майонез, сметану (либо творожный сыр) и пищевой краситель (если решили его добавить). Замочите в воде желатин и растворите его на водяной бане. Добавьте в морковную смесь и перемешайте.
4. В завершение приготовления вылейте морковный слой поверх салата, немного раздвинув края. Готовый чизкейк уберите в холодильник на несколько часов, чтобы он как следует застыл. После этого блюдо можно украсить зеленью или другими овощами.
1. Отварите, остудите свеклу. Затем очистите ее и измельчите до консистенции пюре с помощью блендера.
2. Вырежьте порционными формами сердечки или круги из хлеба — для этого можно использовать круги нужного диаметра из пластиковой бутылки емкостью 1,5 л. Полученные круги сложите сердечками. Установите формы для салата на тарелки и положите в каждую из них по хлебному сердечку.
3. Смешайте творожный сыр и брынзу. Взбивайте их с помощью блендера на небольшой скорости, пока масса не станет однородной. Добавьте 100 мл сливок и еще немного взбейте смесь, а затем добавьте лимонный и апельсиновый сок, а также укроп.
4. Две столовые ложки желатина залейте тремя ложками горячей воды и размешивайте, пока он не растворится полностью. Затем влейте желатин в свекольную смесь. Смешайте ее с сырной массой, посолите по вкусу, можно и поперчить, если вы любите черный перец. Добавьте оставшиеся 100 мл сливок и снова взбейте все блендером. Нарежьте филе сельди маленькими кусочками и добавьте к сырно-свекольной массе, а затем хорошенько перемешайте.
5. Готовую массу разложите по формам и поставьте в холодильник на четыре часа. После этого чизкейки выньте из форм, украсьте зеленью и можете подавать на стол.