Чем заменить оливье на Новый год: вкусные и странные рецепты для праздничного стола

3. Слейте воду с горошка и измельчите его в пюре при помощи погружного блендера. Если шкурка плотная, то протрите получившуюся массу через сито. Посолите, добавьте майонез и сметану, а затем на несколько минут вынесите на балкон или во двор, чтобы охладить. Нагрейте в микроволновой печи желатин так, чтобы он полностью растворился, — достаточно меньше одной минуты на низкой мощности. Добавьте желатин к гороховому пюре, хорошо перемешайте.