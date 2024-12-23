«Единая Россия» анонсировала запуск новых инициатив в области семейной политики

«Поддержка семей с детьми — это комплексная задача, к решению которой в Пермском крае подключены практически все краевые министерства. Мы определили для себя реперные точки и системно их отрабатываем. Конечно, это вопросы жилья, образования, медицинского обслуживания. Сегодня в Пермском крае нет очередей в дошкольные учреждения, капитально ремонтируются и строятся современные школы, детские сады.