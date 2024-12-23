«Единая Россия» анонсировала запуск новых инициатив в области семейной политики

Posted 23 декабря, 18:40
Published 23 декабря, 18:40
Modified 23 декабря, 18:40
Updated 23 декабря, 18:40
Как сообщает mkset.ru, данное направление стабильно выступает основным для деятельности партии, что нашло отражение в народной программе ЕР.
Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев назвал самые важные направления: поддержку детей участников спецоперации, выполнение программы семейной ипотеки, вопросы детской безопасности. Кроме того, был поднят вопрос о присуждении особого статуса студенческим семьям.
По его словам, планируется предоставить особый статус студенческим семьям — законопроект приняли в первом чтении. В перспективе планируется повсеместно создавать в вузах комнаты для детей. Якушев отметил, что эта инициатива уже начала реализовываться по стране, и ее необходимо растиражировать. Также он пообещал контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой глава государства призвал отменить лимиты. Дополнительно Якушев упомянул ведение вопросов детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности.
Глава профильной комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова дал свой комментарий, заявив, что в 2024 году партия способствовала принятию более 50 законодательных инициатив в семейной области. Еще более ста таких проектов сейчас готовятся.
Президент РФ поддержал инициативу партии и подписал указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.
Как сообщается на сайте партии ER.RU, «Единая Россия» считает необходимым выравнять региональные меры поддержки членов семей участников спецоперации и параметры их назначения для конкретных семей. В топ наиболее обсуждаемых мер вошли: организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников СВО в дошкольных учреждениях, льготы при оплате питания и прочие.
«Поддержка семей с детьми — это комплексная задача, к решению которой в Пермском крае подключены практически все краевые министерства. Мы определили для себя реперные точки и системно их отрабатываем. Конечно, это вопросы жилья, образования, медицинского обслуживания. Сегодня в Пермском крае нет очередей в дошкольные учреждения, капитально ремонтируются и строятся современные школы, детские сады.
Мы понимаем, что рождение ребенка повышает финансовую нагрузку на семью, особенно многодетную. Для стабилизации уровня доходов семьи в регионе действуют различные меры поддержки и выплаты.
Среди них — ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям, компенсация на оплату коммунальных услуг многодетным нуждающимся семьям, единовременное социальное пособие кормящим матерям из малоимущих семей, ежемесячная денежная выплата на третьего (последующего) ребенка.
Обучающиеся дети из многодетных семей обеспечиваются школьной и спортивной формой, семьям компенсируется часть родительской платы за обучение детей в музыкальных, художественных, спортивных школах, школах искусств. Предоставляются льготные абонементы на посещение бассейнов, бесплатные билеты на посещение спортивно-зрелищных мероприятий. Многодетные семьи имеют возможность приобретения билетов на театрально-концертные мероприятия по льготной цене.
С 2020 года введена и реализуется региональная мера поддержки многодетных семей с детьми. При увеличении дохода семьи, но не более чем на 10%, сохраняем на год все меры социальной поддержки.
Благодаря всему комплексу мер по поддержке семей с детьми, существующему в Пермском крае, на фоне общего снижения числа рождений количество многодетных семей остается стабильным — более 37 000.
Сегодня одной из приоритетных задач является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. На эти цели в регионе в 2023 году было направлено порядка 517 млн рублей.
Пермский край — единственный регион, который ввел выплату семье участника СВО, в которой рождается ребенок. Это хорошая заботливая инициатива, которую предложил региональный актив партпроекта «Крепкая семья» и поддержал глава региона. В следующем году выплата будет составлять 134,6 тысячи рублей», — сказала Ирина Ермакова, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья».