Ефимов: Жители Тимирязевского района получили жилье по реновации

«Новостройка на Дмитровском шоссе стала пятым зданием в районе, переданным под заселение по программе реновации. В нее переедут около 180 жителей двух старых домов на Линейном проезде», — сообщил Владимир Ефимов. По информации заммэра, всего в Тимирязевском районе в программу реновации включены 45 домов, а новые квартиры получат 8,2 тысячи жителей.