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Posted 23 декабря, 19:34

Published 23 декабря, 19:34

Modified 23 декабря, 19:34

Updated 23 декабря, 19:34

Ефимов: Жители Тимирязевского района получили жилье по реновации

Ефимов: Жители Тимирязевского района получили жилье по реновации

23 декабря 2024, 19:34
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Жители двух старых домов готовятся к переселению в новостройку по программе реновации в Тимирязевском районе на севере Москвы.

Новое жилье располагается по адресу Дмитровское шоссе, дом 55а. Об этом проинформировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новостройка на Дмитровском шоссе стала пятым зданием в районе, переданным под заселение по программе реновации. В нее переедут около 180 жителей двух старых домов на Линейном проезде», — сообщил Владимир Ефимов. По информации заммэра, всего в Тимирязевском районе в программу реновации включены 45 домов, а новые квартиры получат 8,2 тысячи жителей.

Возле новостройки подготовили детскую и две спортивные площадки, а также разбили зону отдыха для горожан. На придомовой территории завершились работы по комплексному озеленению: там высажено более 650 деревьев и кустарников. Об этом пишет mos.ru.

«В двухсекционной новостройке предусмотрено 153 квартиры, в том числе восемь — для маломобильных граждан, площадью 8,8 тысячи квадратных метров», — добавил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он отметил, что дом построен в районе со сложившейся городской инфраструктурой, рядом с вокзалами. На первых нежилых этажах новостройки предполагается открыть магазины, аптеки, пункты выдачи заказов или другие объекты для бытовых нужд.

Будущим новоселам город выделяет комфортные квартиры с усовершенствованной отделкой по стандартам программы реновации. Жилье оснащено сантехникой, электроплитами, осветительными приборами и готово к заселению будущих жильцов.

«На первом этаже новостройки по адресу Дмитровское шоссе, дом 55 открылся Центр информирования по переселению, в котором профильные специалисты будут консультировать участников программы реновации по всем вопросам, связанным с оформлением документов и переездом», — проинформировал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Он также указал, что к услугам будущих новоселов суперсервис «Переезд по программе реновации» на mos.ru.

Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил, что все новые жилые комплексы, сформированные в рамках программы реновации, будут обеспечены необходимой инфраструктурой: детскими садами, школами и социально-культурными учреждениями.

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