Как выбрать сладкий новогодний подарок и не ошибиться

Posted 23 декабря, 10:09
Published 23 декабря, 10:09
Modified 23 декабря, 10:23
Updated 23 декабря, 10:23
В преддверие Нового года россияне часто покупают сладкие новогодние подарки с конфетами и вафлями для своих детей. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнили, на что обратить внимание при приобретении такого сюрприза.
Сладкий подарок необходимо покупать только в местах организованной торговли — в магазинах, супермаркетах, торговых павильонах или на официальных рынках. Обратите внимание на упаковку товара. Его коробка и содержимое не должны быть повреждены.
Затем изучите список кондитерских изделий, которые лежат в упаковке. Делайте выбор в пользу наборов, в составе которых есть шоколадные конфеты, мягкий ирис, вафли, сухое галетное печенье, вафли, пастила и пряники. В составе качественного сладкого подарка не должно быть скоропортящихся кондитерских изделий с кремом, молочных десертов или йогуртов. Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют покупать кондитерские изделия едких цветов — в них зачастую добавляют большое количество красителей.
Информация для потребителя на упаковке любого подарка (кондитерские изделия, мягкая игрушка, творческий набор) должна быть четкой, легко читаться, а также содержать полную и достоверную информацию на русском языке. На коробке должны быть указаны:
Срок годности сладкого подарка устанавливается по самому быстро портящемуся продукту в составе подарка. Выберите товар с более приближенной ко дню покупки датой.
При выборе сладкого подарка нужно отдавать предпочтение тем кондитерским изделиям, в составе которых содержится минимальное количество пищевых добавок, консервантов и красителей. Обратите внимание, есть ли в конфетах или печенье потенциальные аллергены — арахис или ядра абрикосовой косточки. По возможности откажитесь от приобретения детского подарка с леденцовой карамелью.
Если в составе подарка есть игрушка или маленький творческий набор, на коробке или пакете должна быть информация об этом. Игрушку в сладком наборе обязаны положить в собственную упаковку с данными о наименовании игрушки, адреса и местонахождения изготовителя, дате изготовления, а также минимальном возрасте ребенка, который может использовать эту игрушку. В упаковке не должно быть мелких деталей, способных привести к риску удушения ребенка.
При покупке сладкого подарка покупатель имеет право запросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность всех его элементов. Если у подарочного набора истек срок годности, нет маркировки или нарушена целостность упаковки, вы имеет право вернуть его обратно в магазин, потребовав заменить на аналогичный товар надлежащего качестве, или вернуть деньги за него.