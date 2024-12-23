Как выбрать сладкий новогодний подарок и не ошибиться

Если в составе подарка есть игрушка или маленький творческий набор, на коробке или пакете должна быть информация об этом. Игрушку в сладком наборе обязаны положить в собственную упаковку с данными о наименовании игрушки, адреса и местонахождения изготовителя, дате изготовления, а также минимальном возрасте ребенка, который может использовать эту игрушку. В упаковке не должно быть мелких деталей, способных привести к риску удушения ребенка.