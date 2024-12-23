Красновишерский округ возглавит бывшая судья

Posted 23 декабря, 09:46
Published 23 декабря, 09:46
Modified 23 декабря, 09:48
Updated 23 декабря, 09:48
Главой Красновишерского округа, где были перебои с отоплением, станет Анна Мельчарик. Ее кандидатуру единогласно поддержала местная дума, пишет телеграм-канал «На местах».
Анна Мельчарик замещала должность заместителя прокуратуры Соликамского округа, а так же работала мировым судьей в Красновишерском округе. Свои новые обязанности она начнет исполнять 24 декабря.
Предшественник Мельчарик — Евгений Верещагин — на новый конкурс не пошел. Причина — претензии краевых властей к его работе, писал «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Напомним, в середине ноября жители Красновишерска на несколько дней остались без отопления и горячего водоснабжения из-за неисправных котельных.