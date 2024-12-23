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Posted 23 декабря, 09:46

Published 23 декабря, 09:46

Modified 23 декабря, 09:48

Updated 23 декабря, 09:48

Красновишерский округ возглавит прокурор Анна Мельчарик

Красновишерский округ возглавит бывшая судья

23 декабря 2024, 09:46
Фото: properm.ru.

Красновишерский округ возглавит прокурор Анна Мельчарик

Сюжет
Коммунальный рай
Кандидатуру единогласно поддержали

Главой Красновишерского округа, где были перебои с отоплением, станет Анна Мельчарик. Ее кандидатуру единогласно поддержала местная дума, пишет телеграм-канал «На местах».

Анна Мельчарик замещала должность заместителя прокуратуры Соликамского округа, а так же работала мировым судьей в Красновишерском округе. Свои новые обязанности она начнет исполнять 24 декабря.

Предшественник Мельчарик — Евгений Верещагин — на новый конкурс не пошел. Причина — претензии краевых властей к его работе, писал «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Напомним, в середине ноября жители Красновишерска на несколько дней остались без отопления и горячего водоснабжения из-за неисправных котельных.

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#Коммунальный рай#Кадровые перестановки#Красновишерск
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